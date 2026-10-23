Ocho buques se refugian en la ría de Pontevedra por el temporal

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Pontevedra, 23 oct (EFE).- Ocho buques mercantes que se dirigían a Alemania, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido se han tenido que refugiar este viernes en la ría de Pontevedra debido a la alerta por el mal tiempo.

Las malas condiciones climatológicas en el norte de Europa han imposibilitado que estos barcos continúen con sus rutas y han solicitado permiso para fondear en la ría.

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La Autoridad Portuaria de Marín ha indicado en un comunicado que está previsto que, en cuanto se levante la alerta por mal tiempo, estas embarcaciones retomen su actividad de forma escalonada y continúen su trayecto rumbo a su destino.

En concreto, está reguardado en aguas de la ría pontevedresa el barco 'Eems Traveller', un carguero con propulsión eólica que estuvo operando en la terminal cubierta del puerto de Marín y que tiene destino en el puerto alemán de Brake.

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A él se suman los cargueros 'Monika', 'Aramis', 'Aberdeen', 'Dagmar', 'Eems River' y 'Eems Duisburg', con destino a Runcorn (Inglaterra), Eemshaven (Holanda), Newry (Irlanda), Algeciras y Moeerdijk (Países Bajos) respectivamente.

El mercante 'Crown Topaz', que dejó en el puerto marinense 1.500 toneladas de fruta y cuyo próximo destino es Dover (Inglaterra), completa esta lista de barcos refugiados. EFE

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