Nico Alustiza y Xabier Isasa renuevan hasta 2027 con el Euskaltel-Euskadi

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Bilbao, 23 oct (EFE).- El Euskaltel-Euskadi anunció la renovación por una temporada de los guipuzcoanos Nico Alustiza y Xabier Isasa, con lo que son ya 21 los corredores confirmados para 2027 en el equipo vasco, que estará liderado por Mikel Landa.

Jon Agirre, Yago Agirre, Julen Arriolabengoa, Xabier Berasategi, Samuel Fernández, David González, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Gotzon Martín, Marco Martín, Iker Mintegi, Hodei Muñoz, Ander Okamika, Felipe Orts, Unai Ramos, Gari Ugarte, Axel van der Tuuk y Danny van der Tuuk completan la plantilla naranja.

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Isasa, de 25 años, cumplirá su sexta temporada en el Euskaltel-Euskadi tras estrenar su palmarés profesional el pasado agosto con una victoria en la sexta etapa de la Vuelta a Portugal. Alustiza, por su parte, de 23 años, afrontará su cuarta campaña en el primer equipo de la Fundación Euskadi.

"La continuidad de Nico e Isasa es una gran noticia para la estructura. Son dos corredores de casa y su compromiso con el proyecto ha sido absoluto durante toda la temporada, demostrando un crecimiento constante y mostrando actitud en cualquier tipo de carrera y escenario", destaca Jorge Azanza, responsable deportivo. EFE

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ibn/cc/og