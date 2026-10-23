Nestor Rego (BNG) niega que Vox sea democrático y defiende la protesta "pacífica" del BNG

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Vigo, 23 oct (EFE).- El candidato del BNG al Congreso, Néstor Rego, diputado en la última legislatura, ha rechazado que Vox sea un partido democrático y ha vuelto a defender que la protesta de Galiza Nova (las juventudes de su formación) en A Coruña el pasado miércoles en paralelo a un acto de Santiago Abascal fue "pacífica".

En un desayuno informativo en Vigo, Rego ha negado "la mayor" al ser cuestionado sobre el carácter democrático de Vox, al que calificó como una formación "xenófoba, machista" y un "partido antidemocrático".

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Así, ha recordado nuevamente que Vox ha promovido iniciativas parlamentarias para ilegalizar al BNG y a otras fuerzas soberanistas.

"Vox odia nuestra lengua y nuestro país; quizás por eso no tiene representación en Galicia", ha recordado Rego.

El exdiputado del BNG ha justificado la protesta llevada a cabo por las juventudes nacionalistas como una "manifestación pacífica y democrática" amparada por la libertad de expresión frente al fascismo y ha cuestionado las cargas policiales.

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También ha sido cuestionado por los pactos parlamentarios del BNG con Bildu y el pasado de Arnaldo Otegi y, en este caso, ha respaldado la legitimidad democrática de la formación vasca.

El secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, comparecerá a las cuatro de esta tarde en Compostela para hacer una valoración de lo sucedido en la ciudad coruñesa. EFE

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