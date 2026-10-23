Murcia-Coruña: el tercer peor ataque contra la peor defensa

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A Coruña, 23 oct (EFE).- UCAM Murcia y Básquet Coruña miden este sábado sus necesidades en el Palacio de Deportes de Murcia, donde el equipo de Sito Alonso, tercer peor ataque de la Liga en estas cuatro primeras jornadas, se examinará ante la peor defensa.

“Nuestra capacidad defensiva ahora mismo no nos está permitiendo competir. Nuestras opciones pasan por defender mejor los uno contra uno porque ahí tienen jugadores muy buenos como los bases Ennis y Radebaugh”, avisó Carles Marco en la rueda de prensa previa al encuentro.

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Por si eso fuera poco, el equipo universitario es el equipo que más lanza desde la línea de tres puntos y el Coruña el que más triples ha encajado (59). Por tanto, los naranjas necesitarán defender bien a los exteriores del equipo rival, especialmente a Souley Boum, Radebaugh y Michael Forrest, que son los que más buscan finalizar desde la línea de 6,75.

La otra batalla, sin duda, estará en el juego interior y en minimizar las pérdidas de balón. Frente al Girona cometió 21, demasiadas para un equipo al que, en palabras de su entrenador, le están penalizando demasiado los errores propios.

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Para este partido, que comenzará a las 19.30 horas y será dirigido por los árbitros Sergio Manuel, Jorge Martínez y Rubén Sánchez Mohedas, Carles Marco tiene a todos los jugadores disponibles. EFE

Dmg/og