Leire Díez se querella contra el PP por el vídeo con IA que le atribuye contratar matones

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Madrid, 23 oct (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella contra el PP por la publicación de un vídeo hecho con inteligencia artificial (IA) en el que se le atribuye "haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza", en alusión a la magistrada Beatriz Biedma, que ha investigado al hermano del presidente del Gobierno.

En la querella presentada ante la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso EFE, Díez acusa al PP de presuntos delitos de calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad digital por un vídeo hecho con IA y publicado el 21 de octubre a través de la web del PP y en sus redes sociales.

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En él "haciendo uso de la imagen, datos personales y voz" de Díez, "se manipula su identidad digital para acusar a ésta de una actuación criminal grave, el 'haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza' en clara alusión a la magistrada Biezma" y, asimismo, se la llama "lerda", señala el escrito.

Según la querella, el vídeo ha sido creado "expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad" de la exmilitante socialista y apunta que ha tenido más de 21.000.000 de visitas en apenas 16 horas.

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Y subraya que la difusión de este contenido falso está generando un perjuicio de extrema gravedad e irreparable en su esfera personal, familiar y profesional y que como consecuencia de su publicación ella y sus hijas "han tenido que aislarse en su domicilio" y la propia Díez ha sufrido un ataque de ansiedad del que está siendo tratada.

Señala que las afirmaciones recogidas en el vídeo "son absoluta y rotundamente falsas" y mantiene que el PP ha actuado "con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad" de Díez.

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El representante de Díez pide la adopción urgente de la medida cautelar de retirada provisional del vídeo de todas las cuentas y espacios digitales bajo titularidad o control del PP en los que se encuentre publicado.

También pide que se requiera al PP los datos de la persona o personas encargadas de la gestión de sus redes sociales y de quienes se encargaron de colgar dicho vídeo en las cuentas oficiales del PP, así como los datos de quien lo ha diseñado, quien ha hecho los textos y de las personas físicas o jurídicas que han aprobado su publicación.

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Y solicita la entrada y registro en la sede del PP por parte de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil para que puedan acceder a los servidores y ordenadores para identificar a todas aquellas personas que hayan participado en su creación, y capturen las huellas digitales tanto del vídeo como de los textos, fotografías y demás elementos que se hayan utilizado para la producción del mismo. EFE