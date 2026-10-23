Las comunidades del PP y Castilla-La Mancha tumban la reforma de las listas de espera

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Madrid, 23 oct (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP, junto a Castilla-La Mancha (PSOE), han rechazado este viernes en el Consejo Interterritorial de Salud la propuesta de real decreto del Ministerio de Sanidad para evitar el "maquillaje" de las listas de espera, que queda sin margen para llegar a un acuerdo antes de las elecciones generales.

Fuentes presentes en la reunión han avanzado la negativa de todos los consejeros del PP, junto al de Castilla-La Mancha, a la propuesta de Sanidad, que sí han votado a favor País Vasco, Cataluña Asturias y Navarra.

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El Ministerio de Sanidad se ha reunido este viernes con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha debatido, entre otros asuntos, la propuesta de acuerdo por el que se aprueban los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en materia de información sobre las listas de espera.

Antes de la reunión, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que la propuesta del ministerio no está en condiciones de aprobarse porque "hay muchos aspectos que todavía no están cerrados", como la guía técnica de cómo se recogen. EFE

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