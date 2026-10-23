Landaluce, ante la jueza que investiga una denuncia contra él por agresión sexual

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Algeciras (Cádiz), 23 oct (EFE).- El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha acudido esta mañana a declarar como investigado ante el juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia de una militante de Nuevas Generaciones del PP y cargo municipal que le acusa de una presunta agresión sexual.

Acompañado de su mujer y de dos hijas, Landaluce, que ha sido alcalde de Algeciras durante los últimos 15 años y medio, ha llegado caminando al juzgado, sin hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban su llegada.

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"Siento no poder dar ningún tipo de declaración ahora, pero como comprenderán, igual que si estuviesen ustedes dentro de mi chaqueta, lo primero es lo primero", ha comentado el alcalde a los periodistas a su llegada al edificio judicial dando a entender que "lo primero" es declarar ante la jueza, que le había citado a las 10.00 horas.

La titular del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia arrancó ayer las investigaciones con la declaración de la joven y, como testigos, de los ediles populares del Ayuntamiento de Algeciras Jacinto Muñoz y Patricia Bueno.

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La primera, una de las tres ediles que mantienen su apoyo a Landaluce, era la "jefa" de la joven, cargo de confianza municipal en la Oficina de Atención al Mayor, cuando se produjo la supuesta agresión, el pasado mes de julio en el despacho del alcalde.

El secretario general del PP local, Jacinto Muñoz, era primer teniente de alcalde de Landaluce hasta este mes de octubre, cuando se hicieron públicas dos denuncias por supuestas agresiones sexuales contra el alcalde. Doce de los quince concejales populares que le apoyaban, entre ellos él, abandonaron el gobierno municipal para forzar su dimisión y promovieron una moción de censura contra él.

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Según ha publicado Europa Sur, ambos ediles mantuvieron poco después del episodio una reunión con la joven militante del PP en la que ésta les relató el episodio y firmó de su puño y letra un escrito en el que dejó constancia que no quería que se hiciera uso de lo que les había relatado "en ningún momento", ni se tomen medidas al respecto sin su "autorización expresa”.

Forzado por la moción de censura, Landaluce, militante y cargo del PP durante más de 40 años hasta que en diciembre de 2025 abandonó el partido tras otra denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada, anunció el pasado lunes que dimitirá el próximo domingo.

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En el vídeo en el que anunció su dimisión insistió en que los hechos que se le atribuyen son "absoluta y rotundamente falsos" y afirmó que la verdad "saldrá a la luz" y que quienes están detrás de "estas falsas y organizadas acusaciones responderán ante la justicia". EFE

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(foto) (vídeo)