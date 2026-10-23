La Vuelta a Murcia 2027, que mantiene sus dos etapas, partirá desde San Javier

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San Javier, 23 oct (EFE).- La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida tendrá su salida en 2027 desde San Javier y la carrera volverá a disputarse con dos etapas los días 12 y 13 de febrero -viernes y sábado- por lo que se mantiene el formato del evento deportivo de carácter internacional más antiguo que se celebra en la Comunidad Autónoma de forma ininterrumpida -alcanzará su cuadragésimo séptima edición-.

Así se anunció este viernes en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de San Javier y al que asistieron el director general de Deportes de la Comunidad, Francisco Sánchez; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; su concejal de Deportes, Sergio Martínez; y el director general de la carrera, Francisco Guzmán.

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La primera de las dos etapas programadas se denomina 'San Javier-Mar Menor' y supondrá una gran promoción turística del municipio sanjaviereño y la comarca.

Luengo agradeció a la organización la confianza depositada en la localidad y destacó la importancia que tiene este evento en especial para los aficionados y los practicantes. "Es un regalo para todo el municipio y especialmente para las bases del ciclismo de nuestro municipio y para todas esas grupetas que hay en San Javier", declaró al tiempo que se refirió a la proyección internacional de la carrera y su repercusión desde el punto de vista turístico. Además, hizo alusión a la estrecha colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la organización de la Vuelta a Murcia, de la que San Javier "siempre es un aliado", expuso.

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Por su parte, Sánchez resaltó la importancia de seguir con dos etapas -se duplicó la duración el pasado año-, lo cual permitirá "llevar el ciclismo profesional a un mayor número de municipios de la Región y acercar la competición a los ciudadanos".

Mientras, Guzmán, además de agradecer el apoyo institucional recibido, recordó la vinculación histórica de San Javier con la prueba. "Venir a San Javier es un clásico y para nosotros es nuestra casa", manifestó.

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El director de la carrera adelantó que la primera etapa tendrá un perfil más accesible, mientras que la segunda recuperará el tradicional carácter montañoso de la Vuelta. Asimismo, dijo que el recorrido se dará a conocer próximamente y confirmó que varios equipos internacionales ya han mostrado interés en participar aunque las primeras confirmaciones oficiales llegarán en las próximas semanas.

En 2026 la carrera partió del Puerto de Cartagena y la etapa inaugural concluyó en las instalaciones que la empresa Gobik tiene en Yecla y la segunda etapa salió desde Murcia y debía terminar en Santomera pero fue suspendida por el viento. EFE

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