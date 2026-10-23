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La espera media en el sistema de dependencia es de 314 días y afecta a 237.000 personas

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Madrid, 23 oct (EFE).- La espera media en el sistema de dependencia se situó en 314 días a finales de septiembre, 27 días menos que en enero, pero muy por encima del plazo de 180 días estipulado, y afecta actualmente a 236.736 personas.

Son datos del Observatorio Estatal de la Dependencia correspondiente al tercer trimestre de 2026 publicados este viernes, día en el que entra en vigor la reforma de la dependencia y la discapacidad, que amplía los servicios y prestaciones y marca un plazo máximo de 3 meses para resolver el reconocimiento de la dependencia.

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Según este informe, en el que el Ministerio considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la administración no está cumpliendo los plazos establecidos por la Ley, de las 236.736 personas en listas de espera, 85.976 están a la espera de valoración (36,3 %) y 150.760 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (63,7 %).

El 65 % de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro Comunidades: Cataluña (67.319 personas), Andalucía (39.505), Comunidad Valenciana (33.350) y Canarias (14.638).

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Madrid tiene 13.745 personas en lista de espera, de las que 13.281 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho y 464 están esperando la valoración.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que "sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema".

"Es preocupante la evolución en 2026 de tres Comunidades, Cantabria (aumento del 55 %), Madrid (34,6 %) y Castilla-La Mancha (27,5 %)", señala el informe del Observatorio que indica que "solo entre estas tres Comunidades suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado".

Y aunque las listas de espera en los nueve primeros meses del año se han reducido un 8,3 % respecto a enero, el Ministerio lamenta que no se haya aplicado el aumento de la financiación que ha transferido el Gobierno a las Comunidades Autónomas y avisa de que a este ritmo "se tardarían 8 años en lograr la plena atención".

Según el Observatorio Estatal de la Dependencia en los primeros nueve meses de 2026 el tiempo medio en España fue de 314 días, 27 días menos que al empezar el año, pero superior al plazo estipulado de 180 días.

Este indicador se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente.

Solo hay seis Comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta (75) que están por debajo de los 180 días: Aragón (109), Castilla y León (120), País Vasco (130), La Rioja (130), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (169).

Baleares (188) y Canarias (214) están cercanas al plazo máximo, mientras que en el otro extremo se sitúan Murcia (529 días), Asturias (413 días), Andalucía (402 días) y Madrid (327 días).

En los primeros nueves meses han fallecido 21.374 personas que se encontraban en listas de espera, de las que 10.753 estaban esperando a ser valoradas y 10.621 esperando a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Las Comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (15,5 %), País Vasco (14,5 %), Cataluña (14,1 %) y Murcia (12,7 %); y las que menos, Galicia (1,2 %), Aragón (1,5 %), Castilla y León (2,3 %) y Navarra (2,5 %).

En relación con el número de solicitantes, el 9,8 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite.

Murcia (16,7 %), Canarias (15,9 %) y Cataluña (15,4 %) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,4 %), Navarra (2,2 %) y Galicia (1,2 %) son las que menor porcentaje de personas esperando tienen.

El Ministerio incide en que "el incremento de presupuesto de 1.756 millones del Gobierno de España que se está transfiriendo a las Comunidades desde julio, no ha servido, al menos hasta ahora, para reducir la lista de espera de manera significativa ni para aumentar la intensidad de los servicios o la cuantía de las prestaciones económicas". EFE

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