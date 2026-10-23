La calidad de vida en España en 2025 crece levemente y es mayor para hombres que mujeres

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Madrid, 23 oct (EFE). La calidad de vida en España aumentó ligeramente en 2025 situándose en 101,74 puntos frente a 101,43 del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que los hombres (con 102,48 puntos) tuvieron una calidad de vida superior a la de las mujeres (100,59).

Estadística sitúa a Navarra, La Rioja, y País Vasco como las comunidades autónomas con los niveles más elevados, mientras que Ceuta, Melilla y Canarias tienen los más bajos.

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Según el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), publicado este viernes por el INE, el incremento de la calidad de vida en España se debe a que mejoraron su puntuación las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida, mientras que la empeoraron las dimensiones de ocio y relaciones sociales y seguridad física y personal.

Además, la población española tuvo mayores niveles de calidad de vida en educación y condiciones materiales que la población extranjera. EFE