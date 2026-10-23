El REBI Cuenca y Dani Arguillas acuerdan la rescisión de su contrato

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Cuenca, 23 oct (EFE). El REBI Cuenca y el guardameta Dani Arguillas han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba hasta junio de 2027, una salida que obliga al club conquense a buscar un sustituto para completar su plantilla.

Arguillas llegó al conjunto conquense la pasada temporada procedente del Bada Huesca, equipo en el que había militado durante diez campañas consecutivas.

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Tras la salida del portero, el REBI Cuenca cuenta actualmente con tres guardametas en su plantilla: el húngaro Gabor Décsi, cuyo contrato finaliza en diciembre, Guillem Jubany, que debutó este jueves en Asobal y el canterano Juan Silvestre.

La dirección deportiva del conjunto conquense deberá acudir al mercado para incorporar un nuevo portero con el objetivo de reforzar la posición y disponer de efectivos suficientes para afrontar los próximos compromisos de la temporada.

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El club ha agradecido en un comunicado a Arguillas su profesionalidad, trabajo y aportación durante su etapa en el equipo. Por su parte, el guardameta ha expresado su agradecimiento por el cariño recibido de la afición conquense, que, según ha señalado, no olvidará. EFE.

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