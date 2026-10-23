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El Kids&Us Manresa, aún sin Allen, busca el primer triunfo liguero ante el Burgos

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Manresa (Barcelona), 23 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa, aún lastrado por la baja de su máximo anotador, el ala-pívot Timmy Allen, recibirá este sábado (18:00 CET) en el Nou Congost al Recoletas Salud Burgos en la quinta jornada de la Liga Endesa con la urgencia de sumar la primera victoria de la temporada en el campeonato.

Los del Bages tratarán de enmendar un inicio de campaña negativo en la competición doméstica, especialmente en la faceta defensiva, con una media de 103 puntos encajados por encuentro y un balance de cuatro derrotas.

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Pese a la mala dinámica en la Liga Endesa, los manresanos acumulan dos victorias consecutivas en el Nou Congost en la Eurocopa, por lo que hay cierta confianza de cara a este duelo ante los burgaleses.

El equipo dirigido por Diego Ocampo cayó la semana pasada en casa ante el Unicaja Málaga por 72-84, y en la competición europea ganó con contundencia al BC Roma por 108-88.

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En cuanto a la situación clasificatoria en la Liga Endesa, el Kids&Us Manresa es colista con un balance de 0-4 (único equipo que no sabe lo que es ganar), pero a tan sólo un triunfo de distancia de su rival, que es decimotercero en la tabla.

Para el choque ante el Recoletas Salud Burgos, el técnico Diego Ocampo mantendrá la importante baja del ala-pívot estadounidense Timmy Allen, máximo anotador del equipo de la Liga Endesa con una media de 20,5 puntos por encuentro.

Tampoco estará disponible el base Rafa Villar, con una fisura en la muñeca, pero quién sí volverá a la convocatoria es el escolta polaco Lukasz Kolenda, que se perdió los últimos compromisos por una gastroenteritis.

En la previa del partido habló Ocampo, que destacó la importancia del mismo debido a la situación de ambos equipos en unas declaraciones difundidas por el club catalán: "Tenemos que jugar con más determinación. El último partido ante el BC Roma jugamos de manera muy sólida, y tenemos que seguir por ese camino".

El preparador gallego no solo se fijó en la defensa, sino que incidió también en la importancia de mejorar el ataque: "Cuando jugamos con un cierto orden anotamos muchos más puntos, cosa que es clave en una competición como la Liga Endesa, donde en las primeras jornadas se ha visto muchos partidos con altísima anotación". EFE

jvs/xsf/og

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