El grupo Confluence Valley, nuevo propietario del Joventut Badalona

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El grupo empresarial Confluence Valley es el nuevo accionista mayoritario del Asisa Joventut Badalona, según ha anunciado el club catalán este viernes en un comunicado.

Esta operación abre una nueva etapa para la entidad verdinegra, que en 2018 fue adquirida por la farmacéutica Grifols mediante su vehículo inversor Scranton Enterprises. EFE

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