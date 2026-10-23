El catalán Pablo Larrazábal pierde la tarjeta del circuito europeo después de 19 años

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El golfista catalán Pablo Larrazábal quedó eliminado este viernes en el Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, lo que acarrea la pérdida de la tarjeta del circuito europeo después de haber militado en él durante 19 temporadas seguidas, en las que logró nueve títulos.

Larrazábal, de 43 años y natural de Barcelona, repitió una tarjeta de 73 golpes en la prueba que se celebra en la ciudad surcoreana de Cheonan para acabar con +4 en la clasificación, por lo que no pasó el corte.

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La eliminación supone que el golfista catalán pierde su estatus en el DP World Tour, si bien le queda una opción de mantenerse en él, puesto que participará en la fase final de la Escuela de Clasificación del circuito, programada del 6 al 11 de noviembre en el campo de Infinitum Golf, en Tarragona, donde sumó una de sus nueve victorias en 2022.

En este torneo, los primeros quince clasificados obtendrán tarjeta para jugar en el circuito europeo la próxima temporada.

"Gracias al DPWorldTour por estos 19 años. Para todos los jóvenes de mi país, los sueños se hacen realidad y yo hice realidad mis sueños aquí. Daré todo de mí para volver más fuerte la próxima temporada si tengo mis oportunidades. Gracias a todos por seguir creyendo", señaló Larrazábal en un mensaje en X.

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El circuito tuvo palabras de reconocimiento para la trayectoria del golfista barcelonés: "Esperamos verte de vuelta en el Tour pronto, Pablo".

Larrazábal, que llegó a ser número 50 de la clasificación mundial en junio de 2023, logró su primer título en el circuito europeo en 2008 en Francia y el último, en mayo de 2023 en Países Bajos. EFE

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