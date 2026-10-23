Detenidas 13 personas de una organización que suministraba combustible al narcotráfico

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Algeciras (Cádiz), 23 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 13 personas en una operación contra un grupo criminal dedicado al abastecimiento de combustible, víveres y otros enseres a organizaciones vinculadas al narcotráfico en las provincias de Cádiz y Málaga.

Según ha informado este viernes el instituto armado en una nota de prensa, la llamada operación 'Gualín' ha culminado con la desarticulación de esta organización criminal y ha permitido intervenir 30.000 litros de gasolina, "lo que supone la mayor aprehensión de garrafas de combustible realizada hasta el momento por la Guardia Civil de Algeciras, evidenciando la capacidad logística de la organización para abastecer a embarcaciones utilizadas por redes dedicadas al narcotráfico".

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Según las investigaciones, la organización contaba con una estructura perfectamente definida y jerarquizada, en la que cada integrante asumía funciones concretas relacionadas con el almacenamiento, transporte y distribución de combustible y otros suministros.

Para ello utilizaban diferentes vehículos e inmuebles destinados a ocultar y almacenar grandes cantidades de gasolina y material logístico, garantizando el abastecimiento de las embarcaciones que permanecían en mar abierto.

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El método empleado consistía en trasladar durante la madrugada petacas de gasolina, víveres y otros enseres en vehículos hasta pequeñas embarcaciones situadas en playas y riberas de ríos navegables. Posteriormente, estas embarcaciones transportaban el suministro hasta las narcolanchas que permanecían en mar abierto y se aproximaban al litoral para con este fin.

Los investigadores comprobaron además que los bidones de combustible eran almacenados en viviendas y otros inmuebles que carecían de las medidas de seguridad adecuadas para albergar material altamente inflamable, generando un grave riesgo para las personas y el entorno.

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La operación ha permitido la detención de 13 personas, la recuperación de un camión sustraído y la intervención de cuatro furgonetas de alquiler, un vehículo particular, una embarcación y 11.000 euros en efectivo. Cuatro de los detenidos ya han ingresado en prisión.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Roque-La Línea, con la participación de otras unidades operativas y de investigación de la Comandancia de Algeciras. EFE

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