Covite celebra la mejora en ayudas a víctimas por terrorismo y niega que sea electoralismo

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Madrid, 23 oct (EFE).- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha mostrado su agradecimiento a la reforma del Gobierno para equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo haya o no sentencia penal y ha negado que se trate de una medida electoralista.

Según ha explicado Consuelo Ordóñez a EFE, estas medidas han sido fruto de las reuniones de Covite con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las desde 2018 y a lo largo de estas dos últimas legislaturas.

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Ha recordado que con la entrada de esta reforma, "ninguna pensión de víctima del terrorismo estará por debajo del doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Ordóñez ha reivindicado la labor de Covite porque, ha asegurado, "sin nosotros no hubiese sido posible", y ha mostrado su total agradecimiento tanto a Marlaska como a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por su "empatía y compromiso por haber peleado" una reforma que llevaban reclamando desde hace 16 años.

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Y ha añadido: "Tengo en un pedestal a Marlaska y a Elma Saiz".

Frente a lo que desde otras asociaciones de víctimas del terrorismo se ha calificado como una iniciativa electoralista por la proximidad de los comicios del 29 de noviembre, Ordóñez ha recordado que es una medida conseguida ya en 2024 a través de una propuesta introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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Unos presupuestos que no salieron adelante por la negativa de Junts, por lo que hasta ahora la reforma no había podido ver la luz. "De electoralismo nada", ha sentenciado.

Fue en 2011 cuando se aprobó la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una norma que marcaba una "desigualdad en las víctimas".

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Hasta ahora, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones si los hechos habían llegado o no a juicio o si la sentencia hubiese establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil.

De este modo, Ordóñez ha expresado que "por fin" ve la luz una reforma que durante tantos años han exigido y ante lo que han encontrado silencio y "negativas" durante el Gobierno del PP. EFE

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