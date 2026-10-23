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Clima de tensión en Vallecas

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Madrid/Elche (Alicante), 23 oct (EFE).- Dos semanas después de los incidentes que provocaron la suspensión del partido contra el Athletic Club de Bilbao, el Rayo regresa a Vallecas en un clima de máxima tensión para recibir al Elche, que llega a la cita en su mejor momento de la temporada tras encadenar tres jornadas sin perder.

La Comisión Permanente contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado el partido de alto riesgo debido al clima de tensión que existe entre la afición franjirroja y su directiva.

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Hace dos semanas, la afición del Rayo, en señal de protesta por la gestión del presidente Raúl Martín Presa, lanzó miles de avioncitos de papel y objetos de pequeño tamaño al césped provocando la suspensión del partido frente al Athletic.

Con ese telón de fondo y bajo un clima de máxima tensión, el partido comenzará con la incógnita por saber si se repetirán las protestas y, en ese caso, el alcance que pueden tener. Para que no vuelva a ocurrir la directiva ha iniciado un acercamiento con la afición cumpliendo algunas de sus demandas como la compensación económica por los encuentros disputados en el exilio de 'Butarque', el regreso de la franja a la camiseta el próximo curso y unas disculpas públicas por lo ocurrido estos meses con el cierre del estadio.

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En el plano deportivo Beñat San José tiene la buena noticia por contar con el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que vio la quinta tarjeta amarilla la pasada jornada frente al Getafe pero que posteriormente fue retirada.

El equipo titular podría ser similar al del Getafe, con la duda de Jorge de Frutos, que acabó ese partido con molestias y, dada la cercanía entre un partido y otro, podría esperar su turno en el banquillo si Beñat opta por dar entrada en la medular a Oscar Valentín.

El Elche, por su parte, afronta el partido en el mejor momento de la temporada tras haber enlazado tres jornadas consecutivas sin perder en las que ha sumado cinco de nueve puntos posibles.

El equipo ilicitano, además, está rindiendo a un gran nivel como visitante, ya que fue capaz de ganar en el campo del Espanyol y de puntuar en estadios siempre complicados como San Mamés o La Cerámica.

La plantilla del Elche se ha aislado durante la semana de los rumores sobre los posibles incidentes que puedan provocar los aficionados del Rayo y que podrían desembocar en una nueva suspensión del partido.

El entrenador del Elche, Martín Anselmi, dispone de toda la plantilla para el partido a excepción del centrocampista Marc Aguado, quien estará varias semanas de baja tras sufrir una lesión en el tobillo la pasada jornada.

Tras dos jornadas consecutivas sin encajar, algo que no pasaba en las últimas tres temporadas en Primera, no parece probable que Anselmi modifique su línea defensiva, por lo que Redondo se mantendrá como central.

El técnico argentino realizará algún cambio en su alineación con respecto a la pasada jornada, ya que en la zona de ataque, ya que Fer Niño, máximo goleador del equipo con cinco tantos, puede recuperar la titularidad en lugar de Abiel Osorio.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Audero; Balliu, Mujaid, Lejeune, Pedrosa; Isi, Pathé Ciss, Valentín, Álvaro; Unai López; Camello.

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Tete Morente o Cepeda, Lemar, Germán Valera; Fer Niño.

Estadio: Vallecas.

Hora: 14:00 (12:00 GMT). EFE

pvb/sm/drl/og

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