Bendodo (PP): El Gobierno usó el Constitucional como túnel de lavado de casos como los ERE

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Málaga, 23 oct (EFE).- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que el Gobierno usó el Tribunal Constitucional como "túnel de lavado" de causas como la de los ERE, que ha calificado como el "mayor caso de corrupción" de España.

En una intervención en Málaga en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', el dirigente popular ha considerado una "enorme anomalía democrática" emplear esa institución "como órgano de casación o apelación del Tribunal Supremo".

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Ha añadido que el propio Supremo ha indicado que el Ejecutivo ha originado "una mutación del tribunal de garantías constitucionales en una última instancia con capacidad revisora" y que ello "está desdibujando el diseño de lo que quisieron los constituyentes del 78".

"Desdibujar la España del 78, la de la Constitución, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos ocho años", ha sostenido, además de defender el cambio político en España como "necesario".

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Preguntado por las conversaciones entre el PP y Vox sobre las candidaturas a las elecciones generales, ha resaltado que actualmente hay acuerdos entre ambas formaciones en cuatro comunidades autónomas "y funcionan", además de explicar que hay "una buena relación con Vox" y que "es un partido democrático y ha demostrado que se puede gobernar con ellos".

También se ha referido a la entrevista televisiva con Sánchez, en la que fue preguntado por el exministro José Luis Ábalos y por su esposa, y ha criticado que "despachó los dos temas como 'decepción' y 'mentira'".

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En su opinión, en España "hace falta un tiempo nuevo tras ocho años a ralentí, de pasos atrás, en los que el presidente del Gobierno ha absorbido hasta su propio partido para mantenerse a flote" y en el que las siglas del PSOE "por primera vez van a desaparecer de las listas del Senado solo para que sobreviva él".

Bendodo ha destacado que el PP se compromete a construir un millón de viviendas en cuatro años y a aprobar tres proyectos de ley sobre esta materia, y ha lamentado que se produzca una incidencia en el tren de alta velocidad (AVE) "cada dos días". EFE

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