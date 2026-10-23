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Asia da carta blanca a Infantino

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Madrid, 23 oct (EFE).- El cambio de postura y el apoyo de la Confederación Asiática (AFC) da carta blanca a Gianni Infantino hacia su reelección el próximo 18 marzo en Rabat y cambia el guion de un proceso, en el que la oposición a este queda reducida a la UEFA y la CONCACAF, obligadas a diseñar una alternativa.

Las palabras del jeque bareiní Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en el Congreso que Asia ha celebrado en Japón, despejan dudas para la votación. Están muy lejos de los reproches que él mismo hizo a Infantino hace apenas tres meses y son un claro mensaje que debilita a su oposición. Los 47 votos de Asia serán determinantes entre las 211 federaciones de la FIFA.

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"Mientras miramos hacia un futuro más brillante y competitivo, nuestra solidaridad sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Estamos listos para avanzar, unidos en apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino".

Con esta afirmación, en presencia del propio Infantino en la capital japonesa, y horas después de que la FIFA confirmara que los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental 2026 se disputarán en Catar, país que desde el principio se desmarcó de las de su confederación, Al Khalifa ha cambiado las fichas del tablero. El jaque apunta ahora a Europa (UEFA) y América Central y del Norte (CONCACF), con la salvedad de México.

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 Derrotado por Infantino hace diez años en las elecciones en las que este llegó a la presidencia, Al Khalifa se alineó con los críticos hace apenas tres meses cuando el presidente desveló su idea de vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos, con el llamado proyecto FIFA Forward Entreprise (FFE).

Primero le reprochó falta de transparencia y de consulta en una iniciativa de tal magnitud y luego, de la mano de UEFA (55 federaciones) y CONCACAF (41 federaciones) reclamó una revisión urgente de la gobernanza del organismo. Su nombre se volvió a barajar como posible candidato para la votación de marzo.

Hoy, en el guion de su discurso, incluyó un abrazo a Infantino y confió en que la mayoría de los miembros de la AFC le respaldarán en unas elecciones, que entran en el tramo final para presentar candidaturas, con el 18 de noviembre como fecha tope para ello.

La escena convierte en quimera la opción de un candidato alternativo consensuado por Asia, junto a UEFA y CONCACAF, que incluyó de entrada el nombre del presidente de la segunda, el canadiense Victor Montagliani, como candidato alternativo, una vez descartado Alexander Ceferin. El esloveno optará a un tercer mandato en UEFA, en abril de 2027 en Astaná.

Este nuevo escenario llega una semana después de que Infantino pidiera disculpas por los errores cometidos en la gestión y comunicación del proyecto FFE, durante la primera reunión del Consejo después del Mundial celbrada el pasado día 15 en Zúrich (Suiza).

Infantino aseguró que la idea que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos se ha retirado de forma permanente y no volverá a presentarse de ninguna manera e hizo un llamamiento a la unidad.

Presentó un programa para utilizar una parte de las reservas de la FIFA para más que duplicar el nivel de financiación previsto para 2027-2030, cifrado en 6.350 millones de dólares y con una asignación de 25 millones$ para cada federación, que estará sujeto a la aprobación del Congreso de marzo. También anunció un grupo de trabajo con presencia de todas las confederaciones para examinar en detalle el marco de gobernanza, también cuestionado.

Nada de ello ha sido suficiente de momento para la UEFA, con reclamaciones judiciales ya hechas. Los siete miembros europeos del Consejo de la FIFA han exigido a esta respuestas por escrito antes del 2 de noviembre sobre asuntos económicos y posibles conflictos de intereses que pueden afectar a Infantino, que ahora celebra la suma de Asia al apoyo incondicional de África y Sudamérica. EFE

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