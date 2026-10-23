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Aguirre: Al equipo le falta ganar y tener continuidad en el juego pero está bien de ánimo

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Paterna (Valencia), 23 oct (EFE).- El técnico del Valencia, Javier Aguirre, asumió que a su equipo "le falta ganar y tener continuidad en el juego” pero en la previa del partido que disputará este sábado en Mestalla ante el Villarreal afirmó que está bien de ánimo, pese a seguir en descenso.

“No podemos jugar 15 minutos bien y otros 30 regular o mal. Anímicamente el equipo creo que está muy bien, en buen momento, pero nos falta continuidad y una victoria, eso nos va a dar mucho alivio. Llevamos dos partidos, hemos intentado ganar los dos, los números me lo dicen, pero el marcador no. Hay que mejorar y hay que ganar partidos”, expresó este viernes.

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Aguirre puso el énfasis en los goles que necesita el equipo para sumar su primera victoria como local y, a su vez, la primera del mexicano como técnico valencianista: “Mi equipo tiene que jugar mejor de lo que ha jugado estos dos partidos, concretar las ocasiones que genera. No hemos podido concretar y eso nos ha costado puntos. Tenemos que ser agresivos e intensos”.

“En dos partidos hicimos dos goles, pero pudimos haber hecho tres o cuatro según las estadísticas que nos manda la Liga. Hicimos más ocasiones de gol y generamos más expectativas de gol que el Athletic y Racing, y espero que mañana pase lo mismo”, manifestó.

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“El valencianismo lleva siete años sin Europa. Tres años peleando por la permanencia, estamos con dos partidos intentando mejorar cosas y esperemos que esta mejora se traduzca en tres puntos, es lo que hace falta. Entiendo a la gente, lleva un rato afligida”, agregó.

Pese a ello, 'el Vasco' se mostró “tranquilo” por la expectativa de gol que genera el equipo. “Los goles son los que cambian los sistemas y las preguntas. De momento estamos en esa lucha, venimos con un hándicap de balanza de goles a favor en contra y los puntos. Estoy tranquilo con la expectativa de gol que genera este equipo. Cada semana hay que dar un pasito hacia adelante, y más si es en casa”, reflexionó.

“Tenemos que ir a por el partido, tenemos que aprovechar. Ellos tienen que rotar, aunque tienen dos hombres por puesto, pero quizá podemos aprovechar el tema físico del rival. Salir a por todas, que estamos en casa, con el ánimo de la gente, presionar alto, salir a por todas desde el minuto ano, ganar duelos individuales, robar, y mejorar defensivamente y ofensivamente”, analizó en referencia al desgaste de su rival tras haber visitado al Liverpool esta semana.

Por otro lado, Aguirre fue preguntado por la poca participación de los canteranos y apuntó que en seis equipos en los que ha entrenado han debutado cerca de 30 o 35 jugadores y jugó el Mundial con un chico de 17 años (el mexicano Gilberto Mora).

“No es un tema que me haga ruido. Si está bien, el jugador juega. Si está bien y decido que no juega, no pasa nada. No es un tema de canteranos o no canteranos. Están bien, jugarán cuando tengan que jugar, no tengo ningún problema con la cantera, a ver si respiramos un poquito y nos damos una victoria...”, añadió.

En cuanto al rival, Aguirre reconoció que ve “muy bien” al Villarreal: “Iñigo es un gran técnico, fichan muy bien, tienen una gran cantera y en 20 años se han consolidado. Les vi el otro día contra el Liverpool, tienen dos jugadores por puesto prácticamente del mismo nivel, de nivel alto, y va a ser un rival difícil. Pero estamos en casa, apelamos a la gente, al ánimo y que el jugador salga con personalidad y ánimo de ganar el partido”.

“Equipos como Valencia y Villarreal que tienen mucha historia están acostumbrados a tener dos o tres competiciones. Son momentos, el inicio de temporada, la fecha FIFA que fue larga… En Champions le fue bien, en Liga le compitieron al Madrid, es un equipo que nos va a exigir. Pero confío mucho en los míos, saldremos a por todas y a ver si sumamos de a tres”, agregó.

Mientras, sobre las bajas, Aguirre comentó que José Copete y Dimitri Foulquier están recuperados “al 90 %” y Sadiq Umar “un pelín debajo, pero estará en breve”. “Esperaremos hasta que esté el puntito exacto”, aseguró. EFE

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plm/nhp/og

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