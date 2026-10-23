Espana agencias

6-0. Liga se despidió con goleada y dejó sin opción a Bolívar de seguir en la Libertadores

Guardar

Quito, 22 oct (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó este jueves por 6-0 a Bolívar y lo dejó sin opción para seguir en la Copa Libertadores Femenina que se disputa en la capital ecuatoriana, mientras Cruzeiro y Olimpia accedieron a los cuartos de final como primero y segundo del grupo C.

Milagro Barahona convirtió un triplete en los minutos 7, 13 y 49, después ampliaron Tamara Angulo, en el minuto 11, la cubana Cecil Aldana en el 47, y Carina Caicedo en el 69, para hacer honrosa la despedida del equipo que sufrió dos derrotas en el torneo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Bolívar quedó último del grupo con 1 punto.

Los primeros 13 minutos fueron determinantes para Liga de Quito, pues Barahona abrió la ruta del triunfo, aumentó la defensa Angulo y nuevamente Barahona convirtió el tercero contra un descompuesto cuadro boliviano.

PUBLICIDAD

En la reanudación del partido, la goleadora cubana Aldana anotó el cuarto, Barahona, mediante un penalti el quinto y Caicedo hizo el sexto para cerrar la goleada, la segunda hasta el momento en el torneo, pues la primera fue de Corinthians por 7-0 al venezolano Caracas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

El presidente del Gobierno, sin poder evitar ponerse rojo, se ha enfrentado al cuestionario sobre dinero y sexo de David Broncano

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”