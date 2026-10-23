6-0. Liga se despidió con goleada y dejó sin opción a Bolívar de seguir en la Libertadores

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Quito, 22 oct (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó este jueves por 6-0 a Bolívar y lo dejó sin opción para seguir en la Copa Libertadores Femenina que se disputa en la capital ecuatoriana, mientras Cruzeiro y Olimpia accedieron a los cuartos de final como primero y segundo del grupo C.

Milagro Barahona convirtió un triplete en los minutos 7, 13 y 49, después ampliaron Tamara Angulo, en el minuto 11, la cubana Cecil Aldana en el 47, y Carina Caicedo en el 69, para hacer honrosa la despedida del equipo que sufrió dos derrotas en el torneo.

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Por su parte, Bolívar quedó último del grupo con 1 punto.

Los primeros 13 minutos fueron determinantes para Liga de Quito, pues Barahona abrió la ruta del triunfo, aumentó la defensa Angulo y nuevamente Barahona convirtió el tercero contra un descompuesto cuadro boliviano.

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En la reanudación del partido, la goleadora cubana Aldana anotó el cuarto, Barahona, mediante un penalti el quinto y Caicedo hizo el sexto para cerrar la goleada, la segunda hasta el momento en el torneo, pues la primera fue de Corinthians por 7-0 al venezolano Caracas. EFE