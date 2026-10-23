30-24. El pie de Cairo Santos prolonga el crecimiento de los Bears a costa de los Patriots

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Chicago (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El brasileño Cairo Santos convirtió este jueves un gol de campo de 58 yardas en el último tramo del partido que fue decisivo para la victoria 30-24 de los Chicago Bears en el Soldier Field ante los New England Patriots en la NFL.

Con este trabajado triunfo, los Bears tienen un balance de cinco victorias y dos derrotas, mientras que los Patriots, que perdieron el Super Bowl el año pasado, se quedaron con cuatro triunfos y tres reveses.

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Caleb Williams completó 22 de 33 pases para 308 yardas y dos 'touchdowns', sin intercepciones. El mariscal de Chicago disputaba su segundo partido desde su regreso tras una lesión muscular y cuenta sus partidos por victorias.

Drake Maye terminó con 24 de 31 pases completados para 321 yardas, dos anotaciones por aire y otra por tierra. Fue interceptado en la primera mitad por D'Marco Jackson cuando los Patriots se encontraban en la zona roja.

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Los Bears honraron la memoria de Mike Ditka, campeón con Chicago como jugador en 1963 y como entrenador en el Super Bowl de 1986, precisamente ante los Patriots.

Chicago abrió una ventaja de 10-0 con un gol de campo de Santos y una carrera de anotación de D'Andre Swift. Maye respondió por tierra, pero otro gol de campo y un pase de Williams a Luther Burden III subieron el 20-7 al luminoso.

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Un bajón de concentración defensiva permitió a Rhamondre Stevenson anotar tras una recepción de 48 yardas al cierre de la primera mitad (20-14).

Williams conectó después con Colston Loveland y Maye respondió con una línea de 30 yardas para Eli Raridon para el 27-21.

Cairo Santos falló desde las 53 yardas a falta de 7.50 minutos para el final, pero acertó desde 58 con 1.34 minutos por jugar. New England recortó con un gol de campo a 37 segundos del cierre, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota. EFE

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