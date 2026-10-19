Espana agencias

Washington reabre la NWSL y las Chicago Stars prolongan su crisis de resultados

Guardar

Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Las Washington Spirit, dirigidas por el español Adrián González, reabrieron la lucha por el liderato de la NWSL al derrotar por 1-0 al líder Gotham de su compatriota Juan Carlos Amorós, mientras que las San Diego Wave encadenaron cinco victorias y se situaron a un punto de la primera posición.

La italiana Lucia Di Guglielmo decidió el duelo del sábado en el Audi Field con un gol en el minuto 70, que permitió a las Washington Spirit asegurar su clasificación para los 'playoffs'.

PUBLICIDAD

El equipo alcanzó los 52 puntos y quedó a tres del Gotham, líder con 55 tras 28 partidos disputados.

Las San Diego Wave aprovecharon el tropiezo del líder y elevaron la presión con una victoria por 1-2 en el campo del North Carolina Courage. El equipo californiano suma 54 puntos, uno menos que el Gotham y dos más que Washington, los tres con 28 partidos disputados.

PUBLICIDAD

Melanie Barcenas abrió el marcador en el minuto cuatro y Trinity Byars amplió la ventaja en el 52. Vilde Boe Risa recortó distancias en el 83, pero el Courage no pudo evitar la derrota.

El Orlando Pride ganó este domingo por 1-2 al Houston Dash, con goles de Luana Bertolucci, de penalti en el minuto 16, y Solai Washington, a pase de Marta en el 31. Danielle Colaprico descontó en el 55. Orlando suma 36 puntos, frente a los 30 del conjunto local.

Las Chicago Stars cayeron por 1-3 ante las Seattle Reign y siguen colistas, con apenas 17 puntos en 28 partidos, cinco victorias, dos empates y 21 derrotas, además de 16 goles a favor y 66 en contra.

Madison Mercado marcó un doblete y Nerilia Mondesir completó la cuenta visitante, mientras que Simone Charley anotó en el minuto 90 el único tanto local, a pase de la española Maitane López, que acababa de entrar al campo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: números ganadores del 18 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: números ganadores del 18 de octubre

Resultados del Quinigol de este 18 de octubre

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Resultados del Quinigol de este 18 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 18 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 18 de octubre de 2026

Lototurf: resultados ganadores de este 18 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Lototurf: resultados ganadores de este 18 de octubre

La primera gran DANA del otoño causa un muerto, vuelos y trenes cancelados y despliega a la UME en Baleares: ‘Adam’ mantiene a Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera en alerta roja por lluvias

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino

La primera gran DANA del otoño causa un muerto, vuelos y trenes cancelados y despliega a la UME en Baleares: ‘Adam’ mantiene a Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera en alerta roja por lluvias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos