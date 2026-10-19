Washington reabre la NWSL y las Chicago Stars prolongan su crisis de resultados

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Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Las Washington Spirit, dirigidas por el español Adrián González, reabrieron la lucha por el liderato de la NWSL al derrotar por 1-0 al líder Gotham de su compatriota Juan Carlos Amorós, mientras que las San Diego Wave encadenaron cinco victorias y se situaron a un punto de la primera posición.

La italiana Lucia Di Guglielmo decidió el duelo del sábado en el Audi Field con un gol en el minuto 70, que permitió a las Washington Spirit asegurar su clasificación para los 'playoffs'.

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El equipo alcanzó los 52 puntos y quedó a tres del Gotham, líder con 55 tras 28 partidos disputados.

Las San Diego Wave aprovecharon el tropiezo del líder y elevaron la presión con una victoria por 1-2 en el campo del North Carolina Courage. El equipo californiano suma 54 puntos, uno menos que el Gotham y dos más que Washington, los tres con 28 partidos disputados.

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Melanie Barcenas abrió el marcador en el minuto cuatro y Trinity Byars amplió la ventaja en el 52. Vilde Boe Risa recortó distancias en el 83, pero el Courage no pudo evitar la derrota.

El Orlando Pride ganó este domingo por 1-2 al Houston Dash, con goles de Luana Bertolucci, de penalti en el minuto 16, y Solai Washington, a pase de Marta en el 31. Danielle Colaprico descontó en el 55. Orlando suma 36 puntos, frente a los 30 del conjunto local.

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Las Chicago Stars cayeron por 1-3 ante las Seattle Reign y siguen colistas, con apenas 17 puntos en 28 partidos, cinco victorias, dos empates y 21 derrotas, además de 16 goles a favor y 66 en contra.

Madison Mercado marcó un doblete y Nerilia Mondesir completó la cuenta visitante, mientras que Simone Charley anotó en el minuto 90 el único tanto local, a pase de la española Maitane López, que acababa de entrar al campo. EFE

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