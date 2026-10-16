Los vascos 15 años después de ETA: satisfacción, mejora económica y sosiego político

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Naiale Urkijo

Vitoria, 16 oct (EFE).- Quince años después del fin de la actividad de ETA los vascos disfrutan de un panorama político más sosegado y de una mejor situación económica, dicen estar mayoritariamente satisfechos con sus vidas y su principal preocupación ha pasado de tener trabajo a poder acceder a una vivienda.

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En 2011, cuando ETA anunció que abandonaba su actividad violenta, los problemas más urgentes se referían al empleo y la economía como consecuencia de la crisis financiera mundial que había estallado tres años antes.

No en vano, el PIB de Euskadi apenas creció un 0,4 % ese año y en los dos últimos trimestres hubo tasas negativas de crecimiento (-0,1 y -0,6 %, respectivamente). El paro se acercaba al 11 % y la tasa de ocupación no llegaba al 65 %.

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El mercado laboral tiene ahora mejor salud -el desempleo está en el 6,9 % y la ocupación en el 71,5 %- y la economía marcha mejor: ha crecido un 2,3 % en el segundo trimestre de este año.

Sin embargo, la incertidumbre creada por las guerras en Oriente Medio y los aranceles impuestos por EE.UU. han impactado de lleno en los precios. Así, la inflación se sitúa este año en el 4,5 %, muy por encima del 2,4 % de 2011.

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A pesar del panorama internacional la situación económica es ahora mejor y eso se refleja en el listado de principales preocupaciones de la sociedad.

En 2011 el Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco mostraba que el 82 % de los ciudadanos citaba el empleo como su mayor preocupación y que el 27 % mencionaba también los problemas económicos. Ahora, la preocupación por el empleo baja al 40 % y por la economía al 13 %. La primera posición la ocupa la vivienda (60 %), un tema que hace 15 años solo inquietaba al 18 %.

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También el fin de ETA ha influido en las preocupaciones de los vascos. Si hace 15 años los problemas relacionados con la política eran citados por el 24 % de la sociedad y la violencia y el terrorismo por el 13 %, hoy en día el terrorismo no preocupa y la situación política solo al 9 %.

En cambio, ahora se perciben como problemas cuestiones antes residuales como la atención sanitaria (40 % frente al 3 % de hace 15 años), la delincuencia (21 % frente a 3 %) y la inmigración, aunque en esta cuestión el cambio no es tan notorio: 15 % ahora frente a 11 % en 2011.

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Una posible explicación a este último dato es el aumento de los ciudadanos de origen extranjero, que antes era el 8,1 % de la población vasca y ahora llega al 14 %.

La llegada a Euskadi de personas de otros países no ha evitado el envejecimiento de la población, que vive de media 84,4 años cuando en 2011 la esperanza de vida era de 82,2. La inmigración sí ha permitido no obstante que aumenten sus habitantes (ahora hay 2.218.210 vascos, es decir 44.000 más).

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Y eso a pesar de la acusada caída de la natalidad: en 2011 nacieron 21.180 bebés, una cifra muy superior a los 13.344 del año pasado. Como consecuencia, la tasa de natalidad ha caído de los 9,7 a 6 nacimientos por mil habitantes. Además las mujeres son madres cada vez más mayores: la media está ahora en 33,4 años, uno más que en 2011.

También se ha retrasado la edad de emancipación de los 28,3 a los 30,1 años, lo que también ha podido favorecer una maternidad más tardía.

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Otra tendencia de estos últimos 15 años es la progresiva reducción de las bodas (el año pasado hubo 7.449, es decir 1.294 menos) y 9 de cada 10 fueron civiles, mientras que en 2011 los enlaces civiles eran el 66,8 %. Como consecuencia, los niños nacidos dentro del matrimonio han pasado del 65,7 % al 54,4 %.

En las parejas heterosexuales persisten las diferencias en la implicación en las tareas domésticas y de cuidados, aunque la brecha se ha estrechado.

Así, en 2011 las mujeres dedicaban 0,9 horas más al día que los hombres a las labores de casa y 1,9 horas más a cuidar de los hijos. Ahora la diferencia es menor -de 0,6 y 1,3 horas, respectivamente- pero ellas siguen invirtiendo más tiempo.

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Quizá por ello el 16,5 % de las vascas dicen estar muy insatisfechas con la colaboración de su pareja en casa, mientras que el 79,9 % de hombres está muy satisfecho con la participación de su pareja.

A pesar de todo, transcurridos quince años del fin de la actividad terrorista de ETA, la satisfacción de los vascos con su vida en general es alta y le otorgan un notable: 7,3 sobre 10. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8013767997, 8023803471, 8012616756)