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Un acertante de la Primitiva gana 1,3 millones de euros por el canal de internet

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Madrid, 15 oct (EFE).-En el sorteo de la lotería Primitiva de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, existe un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) al que le ha correspondido 1.345.643,57 euros, según información facilitada por Loterías del Estado.

El boleto acertante, ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

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De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existen cuatro boletos acertantes, a los que les ha correspondido a cada uno 54.553,12 euros, y han sido validados en la administración de loterías número 1 de Almendralejo (Badajoz); en la número 2 de Girona; en la número 1 de L ́Escala (Girona) y en la número 146 de Madrid.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

24 17 35 47 06 39

complementario: 18

reintegro: 3

Joker: 2666233

EFE

amd/av

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