Sentido un terremoto de 4 grados con epicentro en Priaranza del Bierzo (León)

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Valladolid, 15 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,0 mbLg, con epicentro en el sureste de Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, se ha dejado sentir este jueves por la noche, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de León, que por el momento no ha informado de efectos o incidencias.

Ha indicado que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado el seísmo a las 22:34 de este jueves, a una profundidad de 10 kilómetros, tal como recoge también la página web del organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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La Subdelegación del Gobierno ha apunado que, por el momento, no se dispone de más información sobre posibles efectos o incidencias registradas a causa del temblor.EFE