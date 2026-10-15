Sánchez promete revalorizar las pensiones y afirma que si PP y Vox suman, las recortarán

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Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo revalorizará las pensiones conforme al IPC antes de que finalice el año y ha asegurado que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".

En declaraciones en Bruselas antes de participar en el Consejo Europeo, Sánchez ha ratificado su compromiso con la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y ha mostrado su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios

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Sánchez ha trasladado un mensaje de "absoluta tranquilidad y confianza" a los pensionistas "de hoy y de mañana" porque el sistema público de pensiones, ha dicho, es "sostenible". EFE