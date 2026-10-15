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Saiz pide "rigor" en pensiones y defiende el sistema público "como pilar fundamental"

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(Actualiza la EC4161 con más declaraciones)

Madrid, 15 oct (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este jueves "rigor y responsabilidad" al PP a la hora de hablar de las pensiones, y ha defendido el sistema público como "pilar fundamental".

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En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Foro Pensiones 2026, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Saiz ha acusado al PP y Vox de querer "privatizar y recortar".

"Quiero ser muy clara en esto: el sistema público de pensiones es y seguirá siendo el pilar fundamental de nuestro modelo de protección social", ha añadido durante su intervención, donde ha cargado contra los planteamientos de privatización.

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"La experiencia internacional lo confirma. Otros países que sustituyeron, en su momento, su sistema público de reparto por uno de capitalización individual, han comprobado décadas después que sus pensiones resultan insuficientes", ha dicho.

"La lección es que ningún sistema de pensiones es sostenible si no lo es también socialmente", ha añadido.

Saiz ha insistido además en desmontar "un mantra" que, a su juicio, lleva décadas acompañando a este debate: "la idea de que los jóvenes no cobrarán una pensión el día de mañana".

"El objetivo de quienes cuestionan la viabilidad del sistema es que un joven de 25 años crea que cotiza para nada", ha defendido.

Sobre si el Gobierno tiene previsto aprobar la subida de las pensiones antes de las elecciones del 29 de noviembre, Saiz ha apelado a la "coherencia".

"Esa coherencia con revalorizar las pensiones, porque es una cuestión de justicia social", ha agregado Saiz, que ha apuntado que el fondo de reserva, la denominada "hucha de las pensiones", terminará el año con más de 20.000 millones de euros.

Saiz ha puesto además en duda las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha comprometido a subir las pensiones con la inflación.

"Quien no le cree son los millones de pensionistas en este país que están viendo que cada vez que han tenido oportunidad de posicionarse, el Partido Popular ha votado en contra", ha dicho.

"Ese es el modelo del Partido Popular y Vox, privatizar y recortar. Y frente a eso, la sostenibilidad y la confianza en un sistema público de pensiones con una fortaleza del mercado laboral", ha zanjado. EFE

(foto)(video)

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