Espana agencias

La moción de censura contra el alcalde de Algeciras será el 28 de octubre

Guardar

Algeciras (Cádiz), 15 oct (EFE).- La moción de censura que relevará a José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras (Cádiz), denunciado por agresión sexual por dos militantes del PP, será el próximo 28 de octubre, según han confirmado a EFE fuentes municipales y del PP.

Tras el registro ayer por parte del PP de la moción, firmada por doce de sus quince ediles en el Consistorio algecireño y con el apoyo de los cuatro concejales de Vox, el Pleno extraordinario para debatirla se convoca de forma automática a las 12:00 horas del décimo día hábil posterior a su registro oficial.

PUBLICIDAD

Así, el 28 de octubre, Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que abandonó el gobierno local el martes, le relevará como alcalde.

Los doce ediles del PP que han abandonado a Landaluce y los cuatro de Vox tienen mayoría suficiente para que la moción salga adelante, aunque el PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar a Landaluce de la alcaldía.

PUBLICIDAD

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, afirmó ayer en Algeciras que "todo el mundo" quería que el candidato a la alcaldía para sustituir a Landaluce fuera el edil popular Jacinto Muñoz.

García no quiso valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales. EFE

evr/fs/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

En la frontera entre Letonia y Bielorrusia, la noche del 5 al 6 de octubre, un grupo de encapuchados entró a territorio letón, robaron cámaras, dañaron equipos y se enfrentaron a militares

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina anuncia que el despacho del exjuez asumirá la representación de los afectados, que tienen hasta el 19 de octubre para personarse ante el Supremo con abogado y procurador

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”

Más de 22.000 personas participaron en un estudio para averiguar qué función tenía la bebida en la salud intestinal y hubo una respuesta significativa

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

La DGT frena dos grandes reformas por las elecciones del 29-N: queda en el aire la rebaja de la tasa de alcohol y adelantar el delito por exceso de velocidad

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna