La moción de censura contra el alcalde de Algeciras será el 28 de octubre

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Algeciras (Cádiz), 15 oct (EFE).- La moción de censura que relevará a José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras (Cádiz), denunciado por agresión sexual por dos militantes del PP, será el próximo 28 de octubre, según han confirmado a EFE fuentes municipales y del PP.

Tras el registro ayer por parte del PP de la moción, firmada por doce de sus quince ediles en el Consistorio algecireño y con el apoyo de los cuatro concejales de Vox, el Pleno extraordinario para debatirla se convoca de forma automática a las 12:00 horas del décimo día hábil posterior a su registro oficial.

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Así, el 28 de octubre, Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que abandonó el gobierno local el martes, le relevará como alcalde.

Los doce ediles del PP que han abandonado a Landaluce y los cuatro de Vox tienen mayoría suficiente para que la moción salga adelante, aunque el PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar a Landaluce de la alcaldía.

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El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, afirmó ayer en Algeciras que "todo el mundo" quería que el candidato a la alcaldía para sustituir a Landaluce fuera el edil popular Jacinto Muñoz.

García no quiso valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales. EFE

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