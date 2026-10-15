Espana agencias

La ilustradora Flavita Banana cree que una buena viñeta cambia la realidad de las personas

Guardar

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 15 oct (EFE).- La ilustradora Flavita Banana ha afirmado a EFE que un buen chiste y una buena viñeta, que son “aquellos en los que no hay una mofa sino un señalamiento de las cosas como son”, pueden “cambiar las realidades de la gente”.

PUBLICIDAD

Flavita Banana es el nombre que utiliza Flavia Álvarez-Pedrosa, quien publica habitualmente sus viñetas en el diario 'El País' y que participa este jueves en la jornada inaugural del III Festival Rioja Cómic, que se desarrolla en Logroño hasta el próximo domingo, día 18.

Álvarez-Pedrosa (Oviedo, 1987) ha indicado que, para ella, los mejores chistes y viñetas son aquellos que contienen elementos de la cotidianidad, con los que “cualquier persona se puede sentir identificada”, a la vez que incluyen “un mensaje mucho más elevado y universal”.

PUBLICIDAD

Ha explicado que no sabe si este tipo de humor y de viñetas pueden “cambiar las cosas en las altas esferas”, pero sí que a nivel individual, “quizá, pueden hacer tomar una decisión en la que alguien dudaba”.

“Siempre intento que haya, de alguna forma, un poco de activismo”, aunque “hay viñetas que son absolutamente absurdas, no tienen ningún fondo y solo las hago porque son divertidas y me gusta la idea", pero, por lo general, intenta que haya algún tipo de posicionamiento, ha subrayado.

Ha señalado que su visión sobre el activismo ha cambiado con el tiempo, puesto que antes, cuando alguien le hacía ver que tenía cierta responsabilidad con lo que dibujaba y publicaba, ella “barría para afuera”.

“Con el tiempo, sobre todo con el tema del feminismo, me di cuenta de que sí que hay una cierta responsabilidad", ha dicho, porque, "cuando partes de un privilegio, hay un deber de usar tu voz y, en mi caso, al estar donde estoy ahora y poder ser leída por mucha gente, sí que siento una responsabilidad”.

Ha destacado que “muchas veces la gente está bastante perdida porque hay mucha información y elige no informarse”.

Ante esta situación, ha continuado, “el formato viñeta, como son dibujitos y hacen reír, puede que llame más la atención”, por lo que quiere “hacer valer ese altavoz” que tiene para “meter, de forma subliminal, una idea que, quizá, va a calar a largo plazo en el lector”.

Ha señalado que su sentido del humor está compuesto por “muchas cosas” y lo ha calificado como “humor político”, a pesar de que “pueda parecer contradictorio porque la idea que se tiene de la política no es humorística”.

“Yo soy de las que sabe que la política afecta a todos los estratos de la vida”, ha señalado, por lo que, como consecuencia, en su trabajo “hay un activismo, un posicionamiento y una lucha”.

Respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) para crear imágenes e ilustraciones, ha remarcado que quienes se dedican al humor están “a salvo” porque esta herramienta “no sabe hacer chistes”.

Ha indicado que la IA “sabe imitar estructuras y lo intenta, pero lo hace fatal”, ya que “no tiene gracia, en el sentido de la gracia de la vida, y no la entiende”.

“Hay que recordar que la mayoría de cosas son cíclicas y esto ya ha alcanzado un pico de fealdad”, ha señalado en relación a las imágenes generadas con IA, de las que “el público ya se está cansando”, por lo que no le preocupan. EFE

sjf/alg/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El buitre leonado más longevo de Europa podría estar en España: ornitólogos encuentran un ejemplar en Huesca con una anilla de 1998

Según ha señalado el Grupo Ornitológico Oscense, el ave rapaz parece tener un buen estado de salud, por lo que “aún tiene tiempo por delante”

El buitre leonado más longevo de Europa podría estar en España: ornitólogos encuentran un ejemplar en Huesca con una anilla de 1998

El pueblo medieval ideal para una escapada gastronómica en el que puedes comer uno de los mejores cocidos madrileños de la Sierra de Guadarrama

La cocina tradicional, las carnes de la sierra y los guisos reconfortantes son los protagonistas en la gastronomía de Miraflores de la Sierra, un bello pueblo medieval en plena sierra madrileña

El pueblo medieval ideal para una escapada gastronómica en el que puedes comer uno de los mejores cocidos madrileños de la Sierra de Guadarrama

El mar Mediterráneo ‘se mueve’ mucho más de lo que creían los científicos, según un nuevo estudio

Comprender mejor los remolinos de pequeña escala ayudará a mejorar el conocimiento de los procesos que regulan los intercambios entre el océano y la atmósfera, dicen los investigadores

El mar Mediterráneo ‘se mueve’ mucho más de lo que creían los científicos, según un nuevo estudio

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial tras la actuación bautizada como ‘Falcone’

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El DAO de la Guardia Civil confirma al juez Pedraz que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

ECONOMÍA

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna