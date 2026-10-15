La ilustradora Flavita Banana cree que una buena viñeta cambia la realidad de las personas

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 15 oct (EFE).- La ilustradora Flavita Banana ha afirmado a EFE que un buen chiste y una buena viñeta, que son “aquellos en los que no hay una mofa sino un señalamiento de las cosas como son”, pueden “cambiar las realidades de la gente”.

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Flavita Banana es el nombre que utiliza Flavia Álvarez-Pedrosa, quien publica habitualmente sus viñetas en el diario 'El País' y que participa este jueves en la jornada inaugural del III Festival Rioja Cómic, que se desarrolla en Logroño hasta el próximo domingo, día 18.

Álvarez-Pedrosa (Oviedo, 1987) ha indicado que, para ella, los mejores chistes y viñetas son aquellos que contienen elementos de la cotidianidad, con los que “cualquier persona se puede sentir identificada”, a la vez que incluyen “un mensaje mucho más elevado y universal”.

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Ha explicado que no sabe si este tipo de humor y de viñetas pueden “cambiar las cosas en las altas esferas”, pero sí que a nivel individual, “quizá, pueden hacer tomar una decisión en la que alguien dudaba”.

“Siempre intento que haya, de alguna forma, un poco de activismo”, aunque “hay viñetas que son absolutamente absurdas, no tienen ningún fondo y solo las hago porque son divertidas y me gusta la idea", pero, por lo general, intenta que haya algún tipo de posicionamiento, ha subrayado.

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Ha señalado que su visión sobre el activismo ha cambiado con el tiempo, puesto que antes, cuando alguien le hacía ver que tenía cierta responsabilidad con lo que dibujaba y publicaba, ella “barría para afuera”.

“Con el tiempo, sobre todo con el tema del feminismo, me di cuenta de que sí que hay una cierta responsabilidad", ha dicho, porque, "cuando partes de un privilegio, hay un deber de usar tu voz y, en mi caso, al estar donde estoy ahora y poder ser leída por mucha gente, sí que siento una responsabilidad”.

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Ha destacado que “muchas veces la gente está bastante perdida porque hay mucha información y elige no informarse”.

Ante esta situación, ha continuado, “el formato viñeta, como son dibujitos y hacen reír, puede que llame más la atención”, por lo que quiere “hacer valer ese altavoz” que tiene para “meter, de forma subliminal, una idea que, quizá, va a calar a largo plazo en el lector”.

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Ha señalado que su sentido del humor está compuesto por “muchas cosas” y lo ha calificado como “humor político”, a pesar de que “pueda parecer contradictorio porque la idea que se tiene de la política no es humorística”.

“Yo soy de las que sabe que la política afecta a todos los estratos de la vida”, ha señalado, por lo que, como consecuencia, en su trabajo “hay un activismo, un posicionamiento y una lucha”.

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Respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) para crear imágenes e ilustraciones, ha remarcado que quienes se dedican al humor están “a salvo” porque esta herramienta “no sabe hacer chistes”.

Ha indicado que la IA “sabe imitar estructuras y lo intenta, pero lo hace fatal”, ya que “no tiene gracia, en el sentido de la gracia de la vida, y no la entiende”.

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“Hay que recordar que la mayoría de cosas son cíclicas y esto ya ha alcanzado un pico de fealdad”, ha señalado en relación a las imágenes generadas con IA, de las que “el público ya se está cansando”, por lo que no le preocupan. EFE

sjf/alg/ros