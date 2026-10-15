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La gimnasia mundial en vilo por un visado

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- A poco más de 48 horas para el inicio de los Mundiales que se disputarán en Róterdam la gimnasia vive pendiente de saber si las autoridades neerlandesas otorgarán finalmente o no el visado de entrada a la vigente campeona del mundo y de Europa, la rusa Angelina Melnikova, tras denegárselo inicialmente.

La misma situación en la que se encuentran sus compañeras de equipo Anna Kalmymoka, plata en el concurso completo en los Europeos celebrados este verano en Zagreb, y Viktoria Listunova, integrante del equipo ruso que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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Una decisión que provocó la indignación de la Federación Rusa que calificó la decisión de "discriminatoria", así como de una "violación" de los principios de igualdad que deben regir cualquier competición deportiva.

Más allá fue el embajador de Rusia en los Países Bajos que, en un comunicado difundido a través de las redes sociales, acusó a las autoridades neerlandesas de denegar "deliberadamente" los visados para "debilitar" al equipo ruso.

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"Al denegar deliberadamente los visados a nuestras mejores gimnastas las autoridades neerlandesas han demostrado una vez más su total desprecio por uno de los principios fundamentales del deporte internacional: el juego limpio. Se trata claramente de un intento deliberado de debilitar a nuestro equipo mediante medios políticos y burocráticos", señaló el embajador ruso.

Acusaciones que negó el ministerio neerlandés de Salud, Bienestar y Deportes que señaló a través de un portavoz que los Países Bajos pueden denegar un visado "por todo tipo de motivos" pero "nunca por razones deportivas".

Un conflicto que la Federación Internacional de Gimnasia reconoció que no tiene capacidad de resolver, ya que como recalcó en un comunicado, la expedición de los visados para los participantes en los Mundiales es "un proceso que corresponde exclusivamente a las autoridades neerlandesas".

"World Gymnastics no puede explicar por qué se han denegado algunas solicitudes", indicó la  Federación Internacional, que aseguró que mantiene un "diálogo constante" con las autoridades neerlandesas, el comité o y la Federación Rusa.

Una circunstancia que recuerda a la vivida este verano en los días previos al inicio de los Campeonatos de Europa disputados en Zagreb cuando las autoridades croatas, como ahora las neerlandesas, denegaron inicialmente el visado de entrada al país balcánico a varias gimnastas rusos, entre ellas Angelina Melnkova.

Decisión que finalmente fue revocada lo que permitió a Melnikova competir en la capital croata, donde la gimnasta rusa, de 26 años, se colgó un total de cinco medallas, tres de ellas de oro, tras imponerse en el concurso completo, la competición por equipos y la final de salto.

Una sobresaliente actuación que ratificó la condición de Angelina Melnikova como una de las principales favoritas, sino la máxima, para revalidar en Róterdam el título de campeona del mundo en la categoría individual que ya logró el pasado año en Yakarta, donde la gimnasta rusa compitió bajo bandera neutral.

Colores de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) que los gimnastas rusos cambiarán por el blanco, el azul y el rojo de la bandera de Rusia en los Mundiales de Róterdam, tras la decisión del pasado mes de mayo de la FIG de levantar las sanciones que pesaban sobre los deportistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania.

El primer paso para el retorno de Rusia a unos Juegos Olímpicos para los que los gimnastas rusos tenían la opción de asegurarse una plaza en estos Campeonatos del Mundo, en los que se repartirán los primeros billetes para Los Ángeles 2028.

Para ello, el equipo ruso tenía que acabar entre los tres primeros clasificados en la competición por equipos, una tarea que se antoja realmente difícil en la categoría femenina si Rusia, la vigente campeona continental, no puede contar finalmente en la ciudad neerlandesa con Melnikova, Kalmymoka y Listunova, tres de sus mejores gimnastas.EFE

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