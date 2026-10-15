Isabel Allende gana el Planeta con una novela que continúa 'La casa de los espíritus"

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La escritora chilena Isabel Allende ha ganado la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra 'La hora antes del alba', que sigue la trama de 'La casa de los espíritus' tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

La ganadora del Planeta, que hasta ahora publicaba bajo el otro gran gigante editorial, Penguin Random House, ha recibido el galardón de manos de los reyes. Allende se había presentado bajo el seudónimo de Luz Ventura y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'Los que faltan'.

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La novela finalista del Planeta es 'La añoranza', del escritor y guionista valenciano Sergio Hernández, en la que narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado. EFE

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