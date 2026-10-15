Hidalgo: "El Levante tiene una idea muy clara de cómo jugar"

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A Coruña, 10 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, avisó este jueves, en la víspera de recibir al Levante en Riazor, de que su equipo necesitará estar “muy ajustados sin balón” porque se medirán a un rival que, desde la llegada del portugués Luis Castro a su banquillo, tiene “una idea muy clara de cómo jugar”.

“Es un equipo que busca atraerte mucho, tener un inicio con balón y luego tener mucha gente en la última línea. Habrá que estar muy ajustados y tener esa dosis de paciencia para encontrar los momentos de presión y luego tratar de hacerles daño porque también tienen sus puntos débiles”, expuso.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista incidió en que su próximo rival tiene “un inicio de juego muy claro” y eso les obligará a estar muy organizados.

“Ellos saben por dónde generar superioridad y por dónde atacar los espacios. Su míster viene haciendo un gran trabajo desde que llegó el año pasado. Son un equipo muy dinámico, con mucha energía en la parte de arriba, y hay que estar atentos a todo eso”, comentó.

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Hidalgo avanzó que el regreso del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri todavía está lejos, “le siguen quedando semanas, no va a ser de un día para otro”, y se alegró de que Adama Traoré se esté encontrando mejor a nivel físico tras pagar “el inconveniente” de no realizar la pretemporada con el grupo.

Las primeras jornadas de Liga le han servido al exfutbolista para darse cuenta de que en Primera División “todo te penaliza demasiado si no estás muy concentrado, eso es lo que tenemos que minimizar”.

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“En el mundo del fútbol, las sensaciones están bien, pero hay que sumar. Estamos en una categoría muy complicada, donde el nivel y la calidad de los futbolistas son determinantes. Tenemos que estar mucho más precisos en algunas fases del juego”, recalcó Hidalgo, quien asume que su equipo “concediendo poco está encajando más”. EFE

dmg/apa