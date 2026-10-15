El Levante, sancionado “con carácter leve” por el lanzamiento de botellas al campo

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Valencia, 15 oct (EFE).- El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Levante “con una multa por alteración del orden del encuentro con carácter leve” por el lanzamiento de botellas al terreno de juego, en el tramo final del choque del pasado lunes ante el Sevilla.

El colegiado del Levante-Sevilla, disputado en el Ciutat de València y que acabó con 3-3, reflejó en el acta el lanzamiento de “multitud botellas de plástico, vasos y otros objetos” durante la celebración del 2-3 del equipo andaluz en el minuto 95 del partido.

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El Comité de Disciplina ha aplicado el artículo 117 del código disciplinario, que explica que “cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos de los definidos en el artículo 15 del presente ordenamiento y se califiquen por el órgano disciplinario como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros”.

Por lo tanto, el Levante se libra de una sanción mayor y que hubiera podido acabar en el cierre parcial de la grada del estadio desde la que se lanzaron las botellas al césped. EFE

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pzm/nhp/apa