Desarticulada una red que repartía droga con drones en Noia (A Coruña), con 10 detenidos

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Santiago de Compostela (A Coruña), 15 oct (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Noia (A Coruña) una red de tráfico de drogas al menudeo, que utilizaba drones para repartir los estupefacientes, en una operación que se ha saldado con 10 detenidos, de los que siete ya han ingresado en prisión provisional.

La investigación de la Operación Falcone, que duró cinco meses, se inició tras detectarse un incremento de la criminalidad en la zona y localizarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes, ha informado este jueves la Guardia Civil.

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Las pesquisas permitieron determinar que los tres establecimientos investigados, que inicialmente parecían funcionar de manera independiente, estaban interconectados y operaban de forma coordinada, con clientes procedentes tanto de Noia como de localidades próximas.

El suministro de cocaína procedía de dos personas residentes en Cambados (Pontevedra), quienes abastecían periódicamente a los vendedores de Noia.

La operación se desarrolló en dos fases; en la primera fueron detenidas tres personas en el marco de una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia.

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Entonces, se intervinieron unos 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo, y durante un registro domiciliario se localizaron otras cantidades de cocaína preparadas para su distribución, así como diverso material relacionado con la actividad investigada.

Dos días después se llevó a cabo la segunda fase de la operación, que se saldó con la detención de siete personas y tres registros domiciliarios en Noia.

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En ellos se incautaron sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y hachís, material destinado a la manipulación y distribución de la droga así como numerosos dispositivos electrónicos.

Entre los aspectos más destacados de la investigación figura la utilización de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores, un método con el que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad.

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La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Noia, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los diez detenidos.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. EFE