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Caleb Agada prefería medirse al Burgos "después de una victoria"

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Santiago de Compostela, 15 oct (EFE).- El escolta internacional nigeriano Caleb Agada, jugador del Monbus Obradoiro, espera a un San Pablo Burgos “herido” por sus últimas derrotas –tres seguidas, dos en Eurocup y otra en la Liga Endesa- en el duelo que ambos protagonizarán este sábado en el Coliseum Burgos.

“Vienen de perder los últimos tres partidos y ahora tendrán más presión jugando en casa. Personalmente, preferiría cogerlos después de una victoria, creo que sería mejor para nosotros”, manifestó a EFE el exjugador del Lleida.

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Caleb Agada, tercer máximo anotador del conjunto dirigido por Diego Epifanio tras Joel Soriano y Brandon Childress, ve clave que jugar “con intensidad” y “muy concentrados” para sobreponerse a las diferentes defensas que le planteará el rival durante el partido.

“Confiamos en el plan de partido de nuestros entrenadores, en salir a luchar y jugar con intensidad durante todo el partido, pero también necesitaremos estar unidos cuando las cosas se pongan difíciles y no nos salgan como deseamos”, avisó.

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El exterior obradoirista considera que su equipo viaja al Coliseum Burgos “en un buen momento”, no tanto por los resultados -dos victorias y una derrota ante el Real Madrid en la prórroga en las tres primeras jornadas- como por las sensaciones que están mostrando en la pista.

“Veo al equipo muy bien, defendiendo duro, jugando muy concentrado y con mucha alegría. Ahora nos toca enfrentarnos a un buen rival, con un gran entrenador y una afición que aprieta mucho, pero si nos concentramos en nosotros mismos creo que podemos ganar allí”, indicó. EFE

dmg/apa

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