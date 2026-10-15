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Álvarez de Toledo dice que Sánchez llamó "pájara" a Robles y ahora "compra su silencio" al llevarla de dos en la lista

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La portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recordado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamó en privado "pájara" a la ministra de Defensa, Margarita Robles y ahora "ha comprado su silencio" llevándola de número dos en la lista del PSOE por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Álvarez de Toledo ha indicado que se trata de "una lista de aforados y silenciados". "Sánchez los ha aforado y los ha silenciado, ha comprado su silencio", ha enfatizado.

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En el caso de Robles, ha recordado que la ministra de Defensa no "aplaudió" a Sánchez en el Congreso y él la llamó "pájara en privado. "La realidad es que son cómplices. Cómplices de la corrupción de estos años, de la prostitución, de la degradación y, sobre todo, de lo más grave, de la invasión de Ceuta", ha aseverado.

"TRES VERSIONES" DEL GOBIERNO SOBRE LOS BUQUES MARROQUÍES

En este punto, se ha preguntado cómo es posible que tanto Sánchez como Robles "ocultaran" a los españoles que "buques de guerra de Marruecos incursionaron" e "invadieron las aguas de Ceuta" coincidiendo "con la invasión terrestre de la ciudad" cuando ambos comparecieron en el Parlamento.

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Tras criticar que el Gobierno haya dado "tres versiones" en las últimas horas, ha exigido la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la Diputación Permanente del Congreso para explicar "por qué mintió a los españoles y por qué protege a Marruecos".

Álvarez de Toledo ha indicado que la relación con Marruecos debe ser de "buena vecindad" pero eso pasa por "decirse la verdad y respetarse mutuamente". "No puede haber buena vecindad si un país organiza una invasión contra otro. Si te meten 80.000 personas, sacan 70.000, pero todavía te mantienen a unas tantas", ha manifestado. A su entender, "todos los que entraron ilegalmente deben salir" y el PP militarizará la frontera "si hace falta".

NO CONFIRMA SI ELLA IRÁ DE DOS DE FEIJÓO EN LA LISTA DE MADRID

Después de que su nombre aparezca en las quinielas como posible número dos de Feijóo en la lista del PP por Madrid para el 29N, ha indicado que eso no lo podía confirmar y ha añadido que el puesto "es lo de menos" porque "la responsabilidad es enorme".

A su entender, están en un momento "completamente decisivo" en el que habrá que elegir entre "decencia o delincuencia". "Hace falta una revolución de la decencia en España y yo aspiro a que los españoles no solamente se sientan orgullosos de su país, sino también incluso de sus políticos", ha dicho.

Ante el hecho de que el CIS vuelva a situar al PSOE como primera fuerza, la dirigente del PP ha afirmado que el presidente de este organismo, José Félix Tezanos, es "un malversador de manual" y ha agregado que si gobierna su partido van a "acabar" con esa gente que está "colonizando las instituciones al servicio de un proyecto de poder personal".

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EuropaPress

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