Los franceses Letexier y Turpin dirigirán al Real Madrid y al Betis

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Madrid, 12 oct (EFE).- Los colegiados franceses François Letexier y Clement Turpin ha sido designados para dirigir este miércoles los partidos Roma-Real Madrid y Betis-Oporto, correspondientes a la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Letexier, de 37 años e internacional desde 2017, tendrá en el Olímpico romano a Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea, Bastien Dechepy será cuarto árbitro y en el VAR estarán los neerlandeses Dennis Higler y Pol van Boekel.

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Será la séptima vez que dirija un partido del Real Madrid, que con el francés tiene un balance de tres victorias (2-0 al Chelsea, 4-2 al Nápoles y 0-1 al Benfica), un empate (3-3 con el Manchester City) y dos derrotas (2-0 con el Liverpool y 1-2 con el Arsenal).

Mientras tanto, pitará por quinta vez al Roma, que con Letexier ganó al Brighton (4-0) y Oporto (3-2) y perdió con el Slavia Praga (2-0) y el Bayer Leverkusen (0-2).

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Turpin, de 44 años e internacional desde 2020, estará auxiliado en las bandas de La Cartuja por Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro será Jeremie Pignard y los encargados del VAR serán Willy Delajod y Mathieu Vernice.

Arbitrará al Betis por segunda vez después de ser el colegiado del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia en el feudo del Jagiellonia polaco, que concluyó con empate a un tanto.

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Por otro lado, los árbitros españoles César Soto y Carlos del Cerro se encargarán del VAR en el Feyenoord-Como. EFE