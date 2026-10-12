Enseñar bien a leer y escribir es clave para aprender a pensar, crear y comprender mejor

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Ruth del Moral

Madrid, 12 oct (EFE).- Enseñar a leer y a escribir bien, a automatizar la lectura desde edades tempranas con hábitos en casa y en la escuela, y volver al papel y a la repetición son claves para aprender a pensar, a crear y a comprender mejor los textos.

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De esta forma lo explica el profesor universitario e investigador Joaquim Valls y el maestro y logopeda Víctor Cerrudo en el libro 'Enseñar a leer y escribir para aprender a pensar y crear' (Ed. Toromítico) en el que proponen pautas para facilitar la enseñanza de la lectoescritura con el fin de potenciar la inteligencia.

"Cuando se le pide a la escuela que enseñemos a pensar, eso no se puede enseñar en abstracto", señala a EFE Joaquim Valls, doctor en Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, economista y experto en neuroeducación y psicología cognitiva.

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Valls deja claro que cuando se automatiza la lectura el cerebro libera recursos cognitivos que se dedican a pensar y a crear.

Un niño que lee fluido, que no va sílaba a sílaba y además no comete faltas de ortografías comprenderá mejor un texto cuando llegue a la universidad: no le frenará el cerebro cada vez que encuentre una palabra que no le encaja en su "almacén ortográfico", señala.

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"Es importante que un niño lea mucho. Cuantas más palabras memorice en el lexicón, más rápido va a ser esa extracción del significado y de la de la pronunciación", explica también Víctor Cerrudo, experto en lectura y escritura y Profesor de Educación Infantil del CEIP Virgen de Peña Sacra (Manzanares el Real, Madrid).

El libro recalca la importancia de una buena enseñanza en lectura, para que sea "visual" y el niño no tenga que "decodificar" cada palabra. En este sentido, Cerrudo aboga por una metodología de lectoescritura igual en todos los colegios y apuesta por el modelo fonético (que enseña el sonido de la letra) en vez del método global (que enseña palabras).

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"Cuando se aprende cómo suena cada letra, el alumno es capaz de componer y leer a los 6 o 7 años cualquier palabra", explica Cerrudo.

Pone como ejemplo Finlandia donde aunque se enseña a escribir y a leer más tarde hay una "prealfabetización" en edades de infantil, que "no supone necesariamente coger un lapicero, sino que son juegos con palabras, sílabas o sonidos".

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Se trata de educar "el inconsciente 'prelector' para después aprender a leer mejor", recalca.

El último informe Pisa desvela un desplome en la comprensión lectora de los adolescentes pero no a solo causa del uso abusivo de las pantallas, también va ligado a fallos en el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura: "Hace 10 años también había ese problema y las pantallas tenían una incidencia mucho menor", recuerda Valls.

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"Si lees mal, estudias mal, aprendes mal. Y si tú no tienes conocimientos, ¿cómo vas a crear? Nos tenemos que dar cuenta que la creatividad forma parte de la memoria. Sin conocimientos no puedes tener pensamiento crítico. La gente piensa que el conocimiento ya está en Internet, pero en Internet solo hay información", incide el profesor universitario.

Ambos autores apuestan por "aprender con la memoria" y no "de memoria", a través de la repetición por evocación.

Repetir por evocación significa que cuando te dan una clase de matemáticas, al llegar a casa tienes que hacer los ejercicios que se han hecho sin mirar: "Ahí es cuando tu cerebro aprende".

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Y hasta el cálculo puede "mecanizarse" con la escritura manual y la repetición: "En mi generación estábamos todo el día calculando. Es fundamental para educar un inconsciente cognitivo matemático que te permita que cuando las matemáticas se hacen abstractas tu cerebro esté más libre para poderlas entender", explica Valls.

Leer en voz alta, para mejorar la puntuación y volver al papel en edades tempranas, son otras de sus recomendaciones.

"Escribir a mano no solo mejora la parte cognitiva del cerebro, sino también la parte emocional. Si tienes miedo o ansiedad, tu cerebro se cierra y le cuesta mucho más aprender", señala Valls que explica que la letra escrita a mano "nos hace más cordiales" mientras que la letra de imprenta "nos hace más fríos y lejanos".

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La escuela puede "educar el carácter" del alumno para ayudarle a ser más creativo, inciden.

"Se consigue de forma subliminal, con canciones, con cuentos y con caligrafía. Se fomenta la mentalidad de crecimiento, cuando el niño piensa 'esto me cuesta pero ya mejoraré'", relata Valls. EFE

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