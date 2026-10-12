Carreño cae en Shanghái ante el número 5 del mundo, el canadiense Auger-Aliassime

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Shanghái (China), 12 oct (EFE).- El español Pablo Carreño cayó hoy eliminado en tres sets (3-6, 6-4 y 6-1) a manos del número 5 del 'ranking' mundial, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en los dieciseisavos de final del Másters 1.000 de Shanghái.

El partido empezó de cara para Carreño, con una oportunidad de rotura en el primer turno de saque de su rival, pero no la aprovechó. Sí lo haría Auger-Aliassime en el séptimo juego y en el último, en el que el asturiano no sería capaz de plantar oposición alguna.

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La segunda manga supondría un intercambio de papeles: el veterano asturiano, situado en el puesto 65 de la clasificación global, salvó dos bolas de 'break' y convirtió la que tuvo inmediatamente después para ponerse 2-1 y defender su ventaja con una franca mejora en su primer saque, lo que le permitió forzar un tercer tramo.

Sin embargo, en ese desempate, Auger-Aliassime fue quien golpeó primero, y Carreño no pudo aguantar el empuje, lo que se tradujo en la victoria final del norteamericano a un minuto de las dos horas.

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El gijonés no logra mejorar su mejor participación hasta ahora en Shanghái, con eliminaciones también en dieciseisavos de final en 2017 -año en el que llegó a cerrar el 'top 10' de la clasificación mundial- y en 2019.

Hasta ahora, Carreño y Auger-Aliassime solo se habían enfrentado en una ocasión, en la semifinal de Róterdam en 2020, con resultado favorable para el canadiense.

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En los octavos de final, el quinto mejor tenista del momento se medirá al noruego Casper Ruud, quien se deshizo también hoy del estadounidense Learner Tien (6-4 y 7-6 (3)). EFE

(foto)