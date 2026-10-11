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Vocales progresistas del Poder Judicial piden una renovación equitativa de sus comisiones

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Madrid, 11 oct (EFE).- Los nueve vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclaman una renovación de las comisiones del órgano de gobierno de los jueces "equitativa y respetuosa" que permita afrontar los retos del nuevo año judicial y alcanzar acuerdos sobre los nombramientos pendientes.

En un comunicado, los vocales progresistas exponen que las negociaciones para culminar la renovación de las comisiones "están avanzadas y con amplios espacios de consenso que permiten confiar en una pronta culminación del proceso", pero inciden en que es necesario restablecer el equilibrio y la confianza interna.

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Recuerdan que el próximo 23 de octubre se cumple un año desde la aprobación de la actual composición de las comisiones y que la renovación debe cumplir las previsiones legales y respetar los acuerdos de funcionamiento y reparto de responsabilidades alcanzados en 2024.

El pasado año los vocales progresistas denunciaron la ruptura del consenso que había garantizado un funcionamiento "equilibrado y cooperativo" del órgano de gobierno de los jueces, al imponerse la propuesta del grupo conservador gracias al voto de la presidenta Isabel Perelló y del vocal Carlos Hugo Preciado, encuadrado en el ala progresista pero que actúa como independiente.

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En el comunicado destacan que durante el primer año de mandato, el Consejo había trabajado sobre reglas pactadas que aseguraban la representación razonable de las distintas sensibilidades, la distribución equilibrada de responsabilidades, la paridad y la transparencia.

El acuerdo de 2024 estableció un sistema de rotación de mayorías y presidencias y una distribución equilibrada de las responsabilidades entre las distintas sensibilidades representadas en el Consejo, exponen.

"Cualquier ajuste dirigido a garantizar la continuidad de proyectos o líneas de trabajo debe responder a ese mismo principio de equilibrio, ser fruto del consenso y aplicarse con criterios de reciprocidad", aseveran los vocales progresistas, que aclaran que no reclaman un reparto favorable a ninguna sensibilidad, "sino un modelo equitativo y coherente con los compromisos asumidos al inicio del mandato".

Por ello, piden que la renovación en curso de las comisiones debe corregir esa situación y apelan a la responsabilidad del sector conservador, del vocal Carlos Hugo Preciado y de la presidenta "para restablecer los compromisos de equilibrio, reciprocidad y consenso". EFE

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