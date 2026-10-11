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Urtasun advierte que PP y Vox son dos papeletas pero comparten el programa de la "motosierra"

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido que PP y Vox serán dos papeletas diferentes en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pero que comparten el programa de la "motosierra" con recortes en derechos y servicios públicos.

Lo ha dicho este domingo en una intervención tras un encuentro con representantes políticos de los Comuns en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en el que también han participado la diputada de los Comuns en el Congreso Viviane Ogou y el diputado en el Parlament Lluís Mijoler, entre otros.

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Urtasun ha afirmado que las elecciones confrontarán "dos modelos muy diferenciados de sociedad", entre las fuerzas que, dice, quieren seguir avanzando en derechos y PP y Vox.

Así, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya propuesto "sacrificios" a la sociedad, y ha señalado que el modelo de Vox pasa por la privatización de las pensiones y una reforma fiscal del IRPF que, asegura, es un regalo fiscal para los más ricos.

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El ministro ha defendido que no permitirán que estas fuerzas gobiernen y ha remarcado que es "absolutamente imprescindible" que se cuenten estas cosas durante la campaña electoral, y ha añadido que tiene muchas ganas de explicar pueblo a pueblo estos dos modelos de sociedad.

CANDIDATURA

Ha explicado que quieren construir una candidatura ganadora con personas que crean en un modelo de sociedad más justo e igualitario, y ha apuntado que no van a pedir "solamente el voto por el miedo".

"Vamos a salir a las calles, a las plazas de nuestro país, a convencer a una mayoría social que necesitamos fuerza electoral para seguir construyendo una propuesta política que defienda los derechos de nuestros ciudadanos", ha insistido.

DERECHO A LA VIVIENDA

Ha puesto el foco en el derecho a la vivienda el cual, ha recalcado, seguirán defendiendo como, dice, han hecho durante toda la legislatura: "Creo que ha quedado claro en estos últimos días donde está cada uno", y considera que el PP no ofreció ninguna alternativa desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ante el caso de Maricarmen.

"Nosotros hace tiempo que luchamos para que no hayan más desahucios en este país y eso lo quiero reivindicar con toda la fuerza", ha añadido, y ha defendido que si se ha conseguido parar los desahucios hasta 2030 es gracias al trabajo hecho desde el espacio de Sumar en el Ejecutivo.

En este sentido, ha criticado que PP y Vox han puesto la "alfombra roja a la entrada de fondos buitre", mientras que en comunidades como Catalunya donde se ha aplicado la Ley de Vivienda se han topado los precios del alquiler y, asegura, se está empezando a notar.

Ha dicho que en cuestiones de vivienda son persistentes porque es la "sangría social más grande" en el país, y ha alertado que el próximo 29 de noviembre está en juego una mayoría que derogue el decreto de vivienda aprobado.

Además, se ha mostrado orgulloso de otras medidas impulsadas durante la legislatura como la subida del salario mínimo, la financiación de la ley de dependencia, el "blindaje" de la sanidad pública y la reforma laboral, entre otras.

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EuropaPress

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