Pacheta espera “un partido complejo, de duelos duros y segundas jugadas”

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Granada, 11 oct (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, prevé este lunes ante el Burgos, en el encuentro de la novena jornada de LaLiga Hypermotion, “un partido complejo, de duelos duros y segundas jugadas” en el que espera que los suyos estén bien “con y sin balón” para poder conseguir un buen resultado.

Pacheta expuso este domingo en rueda de prensa que la victoria de la pasada jornada ante la Real Sociedad B (2-3 tras ir perdiendo 2-0 al descanso) les deja “mucho aprendizaje” al contar con un vestuario “humilde y trabajador” que crece “en el error y en el acierto”.

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“Siempre es más placentero aprender en la victoria, aunque los grandes logros se consiguen desde el aprendizaje de las derrotas”, añadió Pacheta, quien tiene claro que el principal objetivo del equipo en los siguientes partidos es “estar más junto” y “tener bien el balón” para ser “diferenciales”.

Sobre el Burgos, comentó que lleva “varias temporadas haciendo las cosas muy bien” con “la misma dirección deportiva y la misma propiedad”, incidiendo en que “está haciendo cosas muy importantes y algún año cogerá premio”.

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“Es un equipo ordenado que tiene buenos futbolistas en todas las posiciones. Hace un fútbol sencillo que gusta a un estadio que está con ellos a muerte”, añadió el preparador nacido en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes.

El técnico prevé este lunes en El Plantío “un partido complejo, de duelos duros y segundas jugadas” en el que espera que los suyos ofrezcan “el nivel adecuado” y que estén bien “con y sin balón” para poder lograr “un buen resultado”.

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En cuanto al once inicial, apuntó que la vuelta de Owen Emeka es “un bendito problema” porque tiene “mucha gente en todos los puestos y todos están listos para jugar”.

Además, advirtió de que disputarán “cuatro partidos en los próximos diecisiete días” y que “seguramente habrá minutos para todos los jugadores que estén sanos”, entre los que incluyó al lateral mauritano Baila Diallo y al extremo francés Kader Bamba aunque “hay que tener cuidado con ellos para que no haya recaídas”, subrayó. EFE

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