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Nyberg, Guida y Siebert, árbitros para Atlético, Barça y Villarreal

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Madrid, 11 oct (EFE).- El sueco Glenn Nyberg, el italiano Marco Guida y el alemán Daniel Siebert han sido designados para dirigir este martes los partidos Atlético de Madrid-Manchester United, Galatasaray-Barcelona y Villarreal-Nápoles, respectivamente, de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Nyberg estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist y con Kristoffer Karlsson como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán los neerlandeses Pol van Boekel y Dennis Higler.

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El colegiado nórdico, de 37 años, dirigió el pasado febrero el partido de ida de la ronda de clasificación para los octavos entre el Brujas y el cuadro del argentino Diego Pablo Simeone, que concluyó con empate a tres tantos.

Guida dirigirá al Barcelona en Estambul ante el Galatasaray, con Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti como asistentes, Fabio Maresca cuarto árbitro y Marco di Bello y Aleandro di Paolo en el VAR.

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El italiano, de 45 años, también se reencontrará con el equipo de Hansi Flick, al que pitó en la ida de los octavos de final el pasado marzo en el campo del Newcastle (1-1), así como dirigió al Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 en el campo del Amberes, donde perdió por 3-2.

En La Cerámica Siebert pitará al Villarreal ante el Nápoles con Jan Seidel y Rafael Foltyn como jueces de línea, Max Burda como cuarto árbitro y Soren Storks y Bastian Dankert en la sala VOR.

El conjunto castellonense está invicto con el germano. Bajo su arbitraje empató a tres en el campo del Spartak de Moscú en octubre de 2018 y ganó por 0-1 al Dinamo de Zagreb en abril de 2021, en ambos casos en la Liga Europa, mientras que en la 'Champions' firmó un empate en casa ante el Juventus en febrero de 2022.

Asimismo, los españoles Carlos del Cerro y César Soto estarán en el VAR en el partido Inter-Brujas. EFE

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