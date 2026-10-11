Messi domina, Nashville no falla y Griezmann hace feliz a Orlando

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Chicago (EE.UU.), 10 oct (EFE).- Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez, ambos con un doblete, lideraron este sábado la goleada por 4-0 del Inter Miami al DC United, en una jornada de la MLS en la que el Nashville goleó por 1-4 en Austin y el francés Antoine Griezmann contribuyó en el triunfo de Orlando City ante Columbus Crew (3-2).

Suárez abrió el marcador en el minuto 3 y volvió a marcar en el 39 para encarrilar la victoria del conjunto de Florida antes del descanso. Messi tomó el relevo en la segunda mitad, con goles en el 47 y el 60, y completó una noche de pleno protagonismo de la pareja sudamericana.

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Nashville tampoco falló en su visita al Austin y se impuso por 4-1 para alcanzar los 63 puntos y encadenar tres victorias consecutivas. El conjunto de Tennessee prolongó su buena racha en el tramo final de la temporada regular.

En Orlando, Griezmann aportó un gol y una asistencia a la victoria por 3-2 contra el Columbus Crew. El francés impulsó el tanto de Harvey Sarajian cuando apenas habían transcurrido 46 segundos y marcó en el minuto 16, después de que Taha Habroune hubiera igualado para los visitantes.

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El español Brais Méndez restableció el empate en el minuto 53, pero el colombiano Iván Angulo decidió el encuentro en el 89 tras combinar con el argentino Martín Ojeda.

Griezmann lleva nueve goles y cinco asistencias en la MLS.

Los New York Red Bulls golearon 4-1 al San Diego con un tanto del mexicano Jorge Ruvalcaba, autor del 3-0 en el minuto 27. Julian Hall y David Padelford habían marcado antes para los locales. Cédric Bakambu recortó distancias en el 60 y Eric Maxim Choupo-Moting cerró la cuenta en el añadido.

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Los Seattle Sounders se impusieron por 3-0 en su visita al New England Revolution, con goles de Hassani Dotson, Dejan Joveljic y Paul Arriola. Dotson adelantó a los visitantes en el minuto 15, mientras Joveljic, en el 74, y Arriola, en el 81, ampliaron la ventaja para sellar una victoria sin encajar.

Charlotte remontó dos goles de desventaja y derrotó por 3-2 al Dallas gracias a un doblete de Idan Toklomati, que decidió el choque en el minuto 92.

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El Atlanta del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino cayó por 1-3 ante el Cincinnati pese a un gol del paraguayo Miguel Almirón. El atacante igualó en el minuto 69 el tanto inicial de Kevin Denkey, pero Tom Barlow devolvió la ventaja a los visitantes en el 84 y Denkey sentenció en el tiempo añadido.

El Toronto ganó el derbi canadiense contra el Montreal por 2-1 con dos goles en el tiempo añadido, después de que el mexicano Daniel Ríos adelantara a los visitantes en el minuto 51. Lewis Morgan empató en el 93 y Djordje Mihailovic culminó la remontada en el 95 para desatar la celebración en el BMO Field.

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Chicago remontó con diez y venció por 2-1 al New York City. Anton Salétros y Maren Haile-Selassie respondieron al gol de Hannes Wolf pese a la roja de Dje D’Avilla antes del descanso. Entre los demás partidos, el Philadelphia Union ganó al Real Salt Lake por 2-1, con un tanto del uruguayo Bruno Damiani. EFE

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