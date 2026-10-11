Lluís Puig asegura que "podría" volver a Cataluña para el próximo pleno del Parlament

21/03/2026 El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, atiende a los medios durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià, a 21 de marzo de 2026, en Prats de Molló (Francia). Los hechos de Prats de Molló fueron un intento de invasión armada de Cataluña en 1926, organizado desde Francia por Francesc Macià y el grupo independentista Estat Català. El plan consistía en formar dos columnas de voluntarios armados (catalanes e italianos antifascistas) que cruzarían clandestinamente la frontera cerca de Prats de Molló, tomarían primero la zona de Olot y, desde allí, avanzarían hacia Barcelona para proclamar la República Catalana y provocar una insurrección contra la dictadura de Primo de Rivera. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press

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El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha asegurado que "podría" volver a Cataluña para el próximo pleno del Parlament dentro de dos semanas, aunque ha dicho que todavía no quiere definir una fecha y tiene compromisos por cumplir.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Vilaweb' recogida por Europa Press este domingo, después de que esta semana el Tribunal Supremo haya levantado la orden de detención en vigor sobre su persona.

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"Ahora en 5 minutos, podría coger el coche y bajar", ha dicho sobre su regreso a Cataluña tras 9 años fuera de España por los hechos del 1-O.

Así, ha dicho que no esperará a que el Tribunal Supremo aplique la amnistía de forma definitiva: "Que hagan lo que quieran, como siempre han hecho. Yo siempre me he presentado todas las veces que un tribunal de justicia me ha requerido. No hay ningún problema. El Supremo que haga lo que quiera", ha dicho.

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Sobre el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apuntado que "no quiere interferir en las elecciones", y ha añadido que debe ser Puigdemont quien decida su papel, y que cualquier decisión que tome en libertad será buena.