Las frases de la octava jornada: Tchouameni: "No entiendo lo que pasa con los árbitros"

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Madrid, 11 oct (EFE).-

- Aurelien Tchouameni (Real Madrid) después del partido ante el Villarreal y sobre la expulsión de Vinicius. "No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", apuntó el francés en los micrófonos de Real Madrid TV. "Seguro que podemos mejorar, pero lo más importante es la victoria".

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- Oscar Valentín, capitán del Rayo Vallecano, tras la suspensión del partido contra el Athletic por los incidentes en Vallecas. "Estamos en una situación insostenible. El vaso se ha ido llenando poco a poco durante demasiado tiempo, sin que se haya hecho lo suficiente para evitar llegar hasta aquí. Es necesario escuchar y comprender el malestar de nuestra afición. Necesitamos una vía de acercamiento entre todas las partes, poniendo siempre por delante el bien común y, sobre todo, el bien del Rayo Vallecano".

- Diego Pablo Simeone (Atlético Madrid) vencedor contra el Alavés. "No recuerdo haber ganado partidos con tranquilidad, en ninguna ocasión, al conjunto vitoriano".

- Hansi Flick (Barcelona), vencedor contra el Getafe, sobre Lamine Yamal. "Hoy lo quería dar todo, le he preguntado si quería el cambio y me ha dicho que no. Así es Lamine, le encanta estar en el campo. Hay que gestionar las cargas, pero lo más importante es que entre los partidos se recupera bien. Estoy muy contento con su buena actitud".

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- Jose Bordalás (Getafe), derrotado por el Barcelona. "Estoy enfadado, no solo por el resultado, sino porque no hemos competido como debíamos, a pesar de enfrentarnos al Barcelona y jugar en el Camp Nou".

- Ìñigo Pérez (Villarreal), derrotado por el Real Madrid. "Es frustrante. Los jugadores han adquirido esta idea de poder venir a estos escenarios y evitar el temor que aparece. Pero ya ven que puedes hacerlo y estás cerca de ganar. Cuando no lo consigues habiendo merecido algo más es frustrante".

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- Quique Sánchez Flores (Alavés) derrotado contra el Atlético Madrid. “Que el equipo sea humilde respecto a nuestras posibilidades. Hemos perdido contra un equipo ‘Champions’ con un partido exigente y no quiere decir que el siguiente sea más fácil”.

- Luis Miguel Ramis (Osasuna) goleado ante el Betis, se queja de la actuación arbitral. "Nos están castigando algunas decisiones arbitrales. Había que defender con y sin balón y lo hemos intentado en la primera parte, en la que llegó un penalti riguroso porque nada más rozarle se va al suelo (1-0), pero no estábamos haciendo las cosas tan mal para ir perdiendo".

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- Manuel Pellegrini (Betis) sobre el debutante Jose luis Morante, que marcó su primer gol. "Trabaja con el quipo desde la temporada pasada. Entrena con el primer equipo y baja con el filial. Tiene futuro y debe mejorar mucho y eso lo hace trabajado con los Isco, Fornals… Me alegro mucho por él por convertir en gol, no es casualidad, le pega muy bien y es una alternativa más".

- Juanfran Funes (Málaga), tras empatar contra el Espanyol: “Estos son partidos que cambian inercias, seguramente nos dará un empujón fuerte. Los jugadores hicieron merecimiento para que el gol hubiese llegado antes”.

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- Manolo González (Espanyol), que empató ante el Málaga cuando iba con ventaja. “Para nosotros, la clave del partido ha sido la primera parte y si hubiéramos estado acertados, el partido lo finiquitamos y lo hubiésemos ganado. Cuando perdonas en esta categoría, y el rival juega aquí con un público que aprieta tanto, se te pone más complicado”. EFE