La Comunidad lamenta que la acampada de Sol haya impedido actos por la Hispanidad y critica que "ha perdido su objeto"

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha lamentado que la acampada instalada desde el pasado 26 de septiembre en la madrileña Puerta del Sol haya impedido celebrar algunas actividades con motivo del Día de la Hispanidad, y ha criticado que "ha perdido su objeto".

En declaraciones a los medios tras participar en la carrera 'Madrid corre en español' en la capital, De Paco ha insistido en que la reivindicación que motiva el asentamiento, llevado a cabo en protesta por la crisis de la vivienda, "ya se está solventando o, por lo menos, la concienciación de la sociedad es evidente que está en ese camino".

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Sin embargo, el consejero ha afeado que "la acampada sigue", y ha reiterado que se trata de un asentamiento "ilegal". Asimismo, ha puesto en valor el Madrid de la "concordia" y la "unión" frente al Madrid "oscuro" y violento" que asegura que representa la situación en Sol.

"Nosotros queremos el Madrid de la Hispanidad, queremos el Madrid de la concordia, queremos el Madrid de la unión, de la felicidad y de la luz, es decir, ese Madrid universal. Y allí, desgraciadamente, en Sol, lo que se ve es un Madrid totalmente diferente, un Madrid oscuro, un Madrid sin objeto y un Madrid agresivo, violento y que ha perdido su objeto pero sigue allí", ha concluido.

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