José Alberto: "Creo que es la mejor primera parte desde que entreno al Racing"

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Santander, 11 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha considerado este domingo que su equipo mereció más en el empate ante el Valencia (2-2) y ha asegurado que es "la mejor primera parte del equipo" desde que entrena al conjunto cántabro.

El técnico asturiano vio como su equipo empataba ante el Valencia de Javier Aguirre, que debutó en el banquillo 'ché' con un punto tras verse por delante en el minuto dos del choque.

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"Creo que ha sido un buen partido, en el que hemos hecho muchas cosas bien. Siento que merecimos más, pero se nos puso complicado con el primer gol del Valencia", ha señalado el preparador.

José Alberto ha explicado que el equipo atravesó un tramo de menor nivel durante los primeros 20 o 25 minutos de la segunda parte, aunque ha destacado que también en ese periodo fue superior y generó ocasiones suficientes para haber sentenciado el encuentro.

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"En la primera parte siento injusto el empate", ha afirmado el entrenador, que ha lamentado la falta de contundencia ofensiva y defensiva que, a su juicio, "está penalizando" al Racing en este inicio de temporada.

En su análisis del encuentro, ha apuntado que el Valencia realizó "tres disparos a portería y marcó dos goles", mientras que el Racing generó numerosas ocasiones y también anotó dos tantos.

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"El fútbol es esto, acierto y contundencia. Los rivales aceleran, tienen talento y calidad y te hacen la diferencia en detalles mínimos", ha reflexionado sobre el salto a LaLiga EA Sports. EFE

aas/jl

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