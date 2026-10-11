Espana agencias

José Alberto: "Creo que es la mejor primera parte desde que entreno al Racing"

Guardar

Santander, 11 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha considerado este domingo que su equipo mereció más en el empate ante el Valencia (2-2) y ha asegurado que es "la mejor primera parte del equipo" desde que entrena al conjunto cántabro.

El técnico asturiano vio como su equipo empataba ante el Valencia de Javier Aguirre, que debutó en el banquillo 'ché' con un punto tras verse por delante en el minuto dos del choque.

PUBLICIDAD

"Creo que ha sido un buen partido, en el que hemos hecho muchas cosas bien. Siento que merecimos más, pero se nos puso complicado con el primer gol del Valencia", ha señalado el preparador.

José Alberto ha explicado que el equipo atravesó un tramo de menor nivel durante los primeros 20 o 25 minutos de la segunda parte, aunque ha destacado que también en ese periodo fue superior y generó ocasiones suficientes para haber sentenciado el encuentro.

PUBLICIDAD

"En la primera parte siento injusto el empate", ha afirmado el entrenador, que ha lamentado la falta de contundencia ofensiva y defensiva que, a su juicio, "está penalizando" al Racing en este inicio de temporada.

En su análisis del encuentro, ha apuntado que el Valencia realizó "tres disparos a portería y marcó dos goles", mientras que el Racing generó numerosas ocasiones y también anotó dos tantos.

"El fútbol es esto, acierto y contundencia. Los rivales aceleran, tienen talento y calidad y te hacen la diferencia en detalles mínimos", ha reflexionado sobre el salto a LaLiga EA Sports. EFE

aas/jl

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico