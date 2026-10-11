Iván Martín: "Lo que nos hace sentir más cómodos es jugar en casa"

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Santander, 11 oct (EFE).- Iván Martín, que se ha estrenado como goleador esta temporada en el empate del Racing de Santander ante el Valencia (2-2), cree que más allá de cambios tácticos o de formación que ha presentado hoy el equipo, lo que les hace sentir "más cómodos es jugar en casa".

El futbolista verdiblanco, que ha comparecido ante los medios tras el partido, ha valorado su gol pero ha reconocido que tras el tanto el equipo no ha sabido mantener el balón con posesiones largas y se han replegado demasiado, lo que ha permitido al Valencia atacar más y conseguir finalmente el empate.

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Sobre la versión del equipo lejos de El Sardinero, Martín considera que es normal que fuera de casa les cueste más, porque todos los equipos se sienten en casa "más seguros y más fuertes", aunque ha señalado que intentarán ir la próxima jornada a Pamplona para conseguir los primeros puntos fuera de Santander. EFE

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